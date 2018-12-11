 Bild: Almanya İranlı Mahan Air′e yasak getirecek | ALMANYA | DW | 21.12.2018

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ALMANYA

Bild: Almanya İranlı Mahan Air'e yasak getirecek

Bild gazetesi Almanya'nın İranlı havayolu şirketi Mahan Air'in uçuşlarına yasak getirmeye hazırlandığını yazdı. Mahan Air, Esad yönetimine malzeme taşıdığı için ABD'nin yaptırım uyguladığı şirketler arasında yer alıyor.

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ABD'nin İran'a karşı getirdiği yaptırımlarda Tahran'ın petrol ihracatı öncelikli. Washington'ın 180 gün muafiyet tanıdığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkenin İran ile petrol ticaretinin hacmini derledik. (07.11.2018)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin geçen hafta başı yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Diğer yandan ABD Irak'a da 45 günlük muafiyet tanıdı. (11.11.2018)

Almanya'nın, İranlı havayolu şirketi Mahan Air'in uçuşlarına yasak getireceği öne sürüldü. Bild gazetesi, Alman hükümetinin Mahan Air'in Düsseldorf ve Münih'ten yaptığı uçuşlara yasak getirme kararı alacağını yazdı.

ABD'nin talebi üzerine yapılan değerlendirme üzerine alınan kararın, Ocak ayı içinde yürürlüğe gireceği iddia edildi. Gazete, Alman hükümetinin konuya yönelik yorum yapmadığına yer verdi.

Suriye'ye asker ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a malzeme taşıdığı öne sürülen Mahan Air, ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı şirketler arasında yer alıyor. ABD daha önce Mahan Air ile bağlantısını gerekçe göstererek Taylandlı bir havayolu şirketi ile Malezya merkezli bir satış acentasının da aralarında olduğu çeşitli kurumlara yaptırım uygulamıştı.

ABD'nin Berlin Büyükelçiliği Almanya'yı Mahan Air'in uçuşlarına izin verdiği için eleştirmişti. Mahan Air internet sitesine göre Paris, Barcelona, Milano ve Atina'ya da uçuş gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington yönetiminin İran politikasında yapılan değişiklik, Avrupalı ortaklarının tepkisine neden oluyor. Fransa ve Almanya, Trump'ın selefi Barack Obama döneminde varılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için çaba sarf eden ülkeler arasında başı çekiyor.

Trump, İran ile Batılı ülkeler arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çekilmişti. ABD Kasım ayında İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu. ABD, İran'a yönelik yaptırımlardan arasında Türkiye'nin de olduğu sekiz ülkeyi muaf tutma kararı almıştı.

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Yabancı firmalar İran ile ticaretten korkuyor

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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