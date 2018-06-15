 Bierhoff: Özil′le ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı | SPOR | DW | 06.07.2018

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SPOR

Bierhoff: Özil'le ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı

Alman Milli Takımı Menajeri Bierhoff, Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle tepki gören Özil'i Rusya'ya götürmekle hata yapmış olabileceklerini söyledi. Bierhoff daha sonra bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Oliver Bierhoff ve Mesut Özil

Oliver Bierhoff ve Mesut Özil

Alman Futbol Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirmeleri nedeniyle yaşanan krizle ilgili yeni bir yorumda bulundu. Bierhoff, "Dünya Kupası'nda Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkını da düşünebilirdik” dedi.

Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin siyasi amaçlı olmadığını belirten Gündoğan'ın aksine bu buluşma hakkında konuşmayı reddeden Özil, Alman Milli Takımı'nın Rusya'daki Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak elenmesinin ardından kamuoyunda "günah keçisi" ilan edilerek sert dille eleştirilmişti.

Bierhoff, Die Welt gazetesine verdiği özel mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söyledi. Şimdiye kadar "hiçbir futbolcu üzerinde baskı kurmadıklarını ve kimseyi herhangi herhangi bir şeye zorlamadıklarını, aksine hep ikna yoluna gittiklerini" söyleyen Bierhoff, "Maalesef Mesut'u ikna edemedik. Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik” diye ekledi.

"Daha kararlı davranabilirdim"

Gündoğan ve Özil'in Erdoğan ile fotoğraf çektirmelerinin Alman Milli Takımı kadrosundaki diğer oyuncuları rahatsız ettiğini sanmadığını belirten Bierhoff, "Ancak tartışmalar bitmedi. Geriye baktığımda bu konuya daha kararlı bir şekilde çözüm getirmeye çalışabilirdim diye düşünüyorum” dedi.

Bierhoff Alman Milli Takımı'nda köklü değişiklik yapmak zorunda olduklarını ve Rusya'da "takım ruhu" gösterememelerinin kendisini çok üzdüğünü sözlerine ekledi. Bierhoff, milli futbolcularla taraftarlar arasındaki yabancılaşmanın gözünden kaçmadığını da belirtti.

Geri adım attı

Bierhoff daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Özil'le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi yanlış ifade ettiğim için üzgünüm. Açıklamalarım yanlış yorumlandı" diyen Bierhoff, Die Welt röportajında sarf ettiği ifadelerden, Özil'in milli takıma alınmış olmasını hata olarak tanımladığı anlamının çıkmaması gerektiğini söyledi. Alman futbol adamı, ZDF televizyonunda da Bild'e verdiği demeçtekine benzer açıklamalarda bulundu.

DW,SID,AFP,dpa/AG,

© Deutsche Welle Türkçe

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