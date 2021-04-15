 Biden′den Rusya′ya yumuşama sinyali | DÜNYA | DW | 16.04.2021

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DÜNYA

Biden'den Rusya'ya yumuşama sinyali

ABD, seçimlere müdahale ettiği ve siber saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım kararı alırken Başkan Biden'dan "Gerilimi tırmandırmak niyetinde değiliz" açıklaması geldi.

USA Russland Kombo Joe Biden und Putin

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarına rağmen, Moskova ile gerginliği daha da tırmandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, Rusya ile bir gerginlik ve çatışma döngüsü başlatma peşinde olmadıklarını söyledi. Ancak Biden Rusya'nın ABD'ye müdahale etmesine de izin vermeyeceklerini belirterek, "Rusya demokrasimize müdahale etmeye devam ederse, daha fazla önlem almaya hazırım" diye konuştu. Biden bu durumda mevcut yaptırımların daha da sertleştirileceğini belirterek, ancak bu konuda "orantılı" tepki vermeye karar verdiğini söyledi.

Biden, ABD ve Rusya'nın şimdiye dek "gerilimleri yönetmenin ve kontrolden çıkmalarını engellemenin yollarını bulduğunu" belirterek, "Rusya ve ABD'nin birlikte çalışabileceği ve çalışması gereken alanlar var" diye konuştu. Biden bu bağlamda görev süresinin başında Rusya ile varılan New Start silahsızlanma anlaşmasının uzatılmasına işaret etti.

Siber saldırı ve seçime müdahale suçlaması

ABD, siber saldırı girişimlerinde bulunduğu ve başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle Rusya'ya misilleme olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış ve bu ülkeye bir dizi yeni yaptırım uygulanmasına karar vermişti.

Beyaz Saray'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, haklarında sınır dışı kararı verilen diplomatlar arasında Rus istihbarat teşkilatının beş çalışanının bulunduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Amerika'nın sınır dışı kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurmuştu.

Biden'dan Putin'e davet

Bu gelişmeler doğrultusunda Biden 13 Nisan Salı günü telefonla görüştüğü Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunduğunu açıkladı. Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin ile Avrupa'da yaz aylarında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi. Putin'in daveti kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Kremlin'den Biden'ın görüşme talebine ilişkin yapılan açıklamada ise, "yaptırımların bu tür zirve planlamalarına katkısının olmadığı" belirtilerek, nihayetinde bir araya gelip gelmeyeceklerine devlet başkanlarının kendilerinin karar verecekleri kaydedildi.

Biden, Salı günkü telefon görüşmesinde Putin'e yaptırım kararları hakkında bilgi verdiğini de aktardı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan

Büyükelçi polemiği

ABD Büyükelçisi John Sullivan ise Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a önceden kararlaştırılan bir toplantı çerçevesinde önceki akşam yaptırımlarla ilgili bilgi verdiğini duyurdu. Sullivan akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeyi  "profesyonel ve saygılı" olarak nitelendirirken, Rus Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova Büyükelçi'nin bakanlığa önceden belirlenen bir görüşme için gelmediğini, kendisinin bakanlığa çağırıldığını söyledi. Sözcü görüşmenin Sullivan'ın açıkladığının aksine "zorlu ve dostça olmayan" bir atmosferde gerçekleştiğini de kaydetti.

Rusya Dışişleri sözcüsü, "Bu tür saldırgan davranışlar şüphesiz reddedilecek, yaptırımlara yanıt verilmesi kaçınılmaz olacaktır" diyerek misillemelerin yakında uygulanacağını da sözlerine ekledi.

ABD Rusya'ya Ukrayna meselesi ve muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle de yaptırım uyguluyor. 

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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