 Biden′dan yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı sözü | DÜNYA | DW | 10.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı sözü

ABD Başkanı Joe Biden düşük gelir grubundaki 100’e yakın ülke için 500 milyon doz aşı satın alarak bağışlayacaklarını açıkladı. Biden, aşı bağışının koşulsuz olduğunun altını çizdi.

default

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin küresel aşı paylaşımı planını açıkladı. Biden düşük gelir grubundaki yaklaşık 100 ülke için 500 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı alacaklarını duyurdu.

Yarın İngiltere'nin Cornwall kentinde başlayacak G7 Zirvesi öncesinde bulunduğu İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı konuşmada Biden "Üretim bandından çıkar çıkmaz, Ağustos ayında yarım milyar doz aşı gönderilmeye başlanacak” şeklinde konuştu.

ABD'nin bu aşıları herhangi bir karşılık beklemeden sağlayacağının da altını çizen Biden, "Aşı bağışımız herhangi bir fayda sağlamak için baskı unsuru ya da imtiyazları içermiyor. Bunu hayat kurtarmak için yapıyoruz” dedi.

Biden aşıların 200 milyon dozunun bu yıl geri kalanının ise 2022'nin ilk yarısında teslim edileceğini kaydetti.

ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini daha adil hale getirme amacıyla başlattığı COVAX küresel aşı paylaşımı ittifakı tarafından 92 düşük gelirli ülkeye dağıtılmak üzere aşı satın alıp bağışlamayı taahhüt ediyor. Biden'ın bahsettiği 500 milyon doz aşının fiyatı açıklanmadı. Ancak ABD 4 milyar dolarla COVAX'ın en büyük bağışcısı konumunda bulunuyor.

COVAX tarafından şu ana kadar 81 milyon doz aşı dağıtımı yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Afrika'nın dahil olduğu bazı düşük gelir grubundaki ülkelerde aşı sıkıntısı çekiliyor.

Rtr, AP/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çocuklar için aşı çalışmaları hız kazandı

BioNTech/Pfizer 12 yaş altındaki çocukların da aşılanmaları için çalışmalarına hız verdi. Pfizer, Eylül veya Ekim aylarında 5 ila 11 yaş çocuklar için ABD‘de onay başvurusuna hazırlanıyor.  

ABD aşı olanlara maske zorunluluğunu gevşetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti. Aşı olan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.  

ABD, BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi “Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım” olarak niteledi.  

Benzer içerik

Großbritannien Vor dem G7-Gipfel in Cornwall - Joe Biden, Präsident der USA

Biden: Rusya zararlı eylemlere girişirse güçlü bir yanıt veririz 10.06.2021

Rusya ile istikrarlı bir ilişki istediklerini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden "Ancak şu konuda netim, eğer Rus hükümeti zarar verici eylemlere girerse ABD buna güçlü ve anlamlı bir yanıt verecektir" dedi.

USA | Tulsa | Gedenken an Greenwood Massaker 1921

Biden ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor 08.06.2021

Joe Biden ABD Başkanı seçildikten sonra İngiltere, Belçika ve İsviçre’yi kapsayan ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor. Biden 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelecek.

USA | Tulsa | Gedenken an Greenwood Massaker 1921

Biden gezisinde "demokratik değerleri" öne çıkaracak 09.06.2021

İlk yurt dışı gezisinde Erdoğan'la da ikili bir görüşme gerçekleştirmesi beklenen Biden, Trump döneminde ABD'nin zedelenen imajını "demokratik değerleri" öne çıkararak düzeltmek istiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NYT: ABD'nin Afganistan planları değişebilir

New York Times'a göre ABD, Afganistan'da Taliban'a karşı hava operasyonu düzenlemeyi planlıyor. ABD'nin NATO birliklerinin çekilmesinden sonra askeri desteğini sürdürmeyi düşündüğü iddia edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  