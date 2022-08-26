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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden
Joe BidenFotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden'dan "yarı faşizm" uyarısı

51 dakika önce

Trump'ın felsefesini "yarı faşizm" olarak nitelendiren ABD Başkanı Biden, Demokratları ara seçimlerde demokrasiyi kurtarmak için oy kullanmaya çağırdı.

https://www.dw.com/tr/bidendan-yar%C4%B1-fa%C5%9Fizm-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62935417

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Demokratların önümüzdeki seçimlerde Kongre'de kontrolü elinde tutması ve ülkeyi Cumhuriyetçilerin "yarı faşizminden" kurtarması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Maryland eyaletinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Biden, Demokratları bu amaç için mücadele etmeye ve oy vermeye çağırdı.

Eski Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçileri, "öfke, şiddet, nefret ve bölünmenin" partisi olarak nitelendiren Biden, "Biz ileriye doğru farklı bir yol seçtik: birlik, umut ve iyimserliğin geleceği" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, 8 Kasım'da bu iki vizyon arasında bir seçim yapılacağını ve Demokratların kendi davalarını Amerikan halkına net bir biçimde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, "Amerika'yı Yeniden Yüceltin" (Make America Great Again) sloganını ve MAGA markasını "aşırı" olarak nitelendiren Demokrat partili Biden, "Bu sadece Trump değil, bu partinin temelini oluşturan felsefenin tamamı. Şöyle diyebilirim; yarı faşizm gibi bir şey" diye konuştu. Başkan ayırca seçmenlere seslenerek, "Kelimenin tam anlamıyla yeniden demokrasiyi kurtarmak için oy vermelisiniz" dedi.

Kırılarak parçalanmış olan
Fotoğraf: Andrew Kelly/REUTERS

B,r süre öncesine kadar Demokratların sonbaharda düzenlenecek seçimlerde zorlu bir sınav vermesi beklenirken, Cumhuriyetçiler büyük bir zafer beklentisi içindeydi. Bu beklentinin bir nedeni, ABD'de genellikle ara seçimlerde başkanın partisinin cezalandırılıyor oluşu; bir diğer neden ise Biden'ın yeni Covid varyantları ve son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile gölgelenen zor bir yılın ardından düşen popülaritesi. Başkan'ın Haziran sonundan bu yana yüzde 40'ın altında seyreden ve son olarak hafif bir yükseliş gösteren tahmini oy oranı, Biden'ı selefi Trump kadar sevilmeyen bir başkan haline getirmiş durumdaydı. Bu düşük onay seviyesi ve Demokratların yerine getiremediği bir dizi seçim vaadi nedeniyle Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin en az bir kanadının kontrolünü kolayca ele geçireceği yönünde yaygın bir beklenti vardı.

Demokratlar elini güçlendiriyor

Ancak Ağustos ayından itibaren ibre Demokratlardan yana dönmeye başladı. İklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra, sağlık ve vergi düzenlemelerini de içeren 434 milyar dolarlık kapsamlıEnflasyonu Düşürme Yasası'nın Senato'da kabul edilmesi; kürtaja otomatik erişim hakkını kaldırarak halk arasında öfke yaratan muhafazakarlara karşı Demokratların elini güçlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenledikleri gösterilerle kredi borçlarının affını talep eden üniversite öğrencileri
Üniversite öğrencileri kredi borçlarının affını talep ediyorduFotoğraf: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

Biden Çarşamba günü seçime yönelik önemli bir hamle daha yaparak, öğrenci kredi borçları için kısmi af uygulanacağını duyurmuştu. Buna göre, geliri yıllık geliri 125 bin doların altında olan mükelleflerin borçları 10 bin dolara kadar; düşük gelirlilere verilen "Pell Grants" isimli krediyi alan ve yıllık geliri 125 bin doların altında olanların borçları ise 20 bin dolara kadar affedilecek.

Demokrat partinin aksine muhafazakar cephede yaşanan olumsuz gelişmeler ise ara seçimlere yönelik odak noktasını skandallara kaydırdı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 8 Ağustos’ta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın  Florida'daki evine baskın düzenlemiş, aramada evde gizli devlet belgeleri bulunduğu bildirilmişti.

 

AFP / SÖ,ET

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