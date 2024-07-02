Biden'dan Yüksek Mahkemeye "kral" tepkisi

Amerikan Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump ve diğer tüm başkanların, görevleri kapsamındaki resmi eylemlerinden dolayı yargılanamayacağına karar verdi.

Trump'a bir çeşit "dokunulmazlık" sağladığı belirtilen karara ABD Başkanı Joe Biden itiraz etti. Biden, "Amerika'da krallar yoktur. Hepimiz yasalar önünde eşitiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahil kimse yasanın üstünde değildir" dedi.

Mahkemenin üç liberal üyesinin itirazına karşın altı Cumhuriyetçi yargıcın oyuyla alınan kararda, Trump'ın görevi sırasında, başkan olmaktan kaynaklanan eylemlerinden ötürü yargılanamayacağına hükmedildi.

Trump henüz başkanlık koltuğunda otururken; 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimi ve 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınındaki rolü nedeniyle yargılanıyordu.

"Başkanlar kral gibi oldu"

Cumhuriyetçiler ve Trump'ın kendisi karardan memnuniyetlerini açıklarken, Biden, "Bu, neredeyse bir başkanın yapabileceklerinin sınırı olmadığı anlamına geliyor" dedi. Biden, Kasım ayında yapılacak seçimlere işaret ederek, "Trump canı ne isterse yapma konusunda artık daha cesur olacak" sözleriyle seçmenini olası "tehlikelere" karşı uyardı.

Davada karara itiraz eden liberal hakimlerden Sonia Sotomayor da "Bu kararla başkan, bir kral gibi hukukun üzerinde bir konuma çıktı" görüşünü dile getirdi.

AFP / MUK,JD

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