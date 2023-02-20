Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Biden, işgalin yıl dönümüne günler kala düzenlediği ziyarette Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümüne birkaç gün kala gerçekleşen ziyaret, önceden kamuoyuna duyurulmamıştı.

Biden, sürpriz Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Biden, Mariinskiy Sarayı'ndaki görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bir askeri yardımda daha bulunacağını açıkladı. Biden, paketin ayrıntılarının kamuoyuna yarın duyurulacağını ve ABD'nin Ukrayna'nın elindeki Yüksek Hareketli Top Roket Sistemleri için daha fazla mühimmat sağlayacağını söyledi.

Kiev'de basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP

"Demokrasi direniyor"

ABD Başkanı "Bir yıl geçti, Kiev direniyor. Ukrayna direniyor. Demokrasi direniyor" ifadelerini kullandı. Biden, ABD'nin sonuna kadar Ukrayna'nın yanınca olacağını sözlerine ekledi.

Zelenskiy ise ABD Başkanı'nın ziyaretiyle ilgili olarak Telegram'da paylaştığı mesajda, "Joseph Biden, Kiev'e hoş geldiniz! Ziyaretiniz, tüm Ukraynalılara yönelik desteğin son derece önemli bir göstergesi" dedi.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,BÖ