 Biden′dan Ukrayna′ya destek sözü | DÜNYA | DW | 03.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden'dan Ukrayna'ya destek sözü

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya destek sözünü yineledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine "kararlı bir yanıt" verileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ve ABD Başkanı Biden

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ve ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden görüşmede Ukrayna'ya yönelik destek sözünü yineledi. Biden'ın görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya "kararlı bir yanıt vereceğini" ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, Biden ile Selenski'nin Rusya ile yaşanan gerginliklerin giderilmesi için diplomatik çabaları desteklediği belirtildi. Görüşmede Biden'ın olası bir Rusya müdahalesi halinde Rusya'ya sert ekonomik yaptırımları hayata geçireceği ve bu konuda Avrupa ile koordineli şekilde hareket edileceğini söylediği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise Twitter'den yaptığı açıklamada Biden ile "Ukrayna, ABD ve ortaklarının Avrupa'da barışın muhafaza edilmesi için ortak eylemler ve gerginliğin düşürülmesi için atılacak adımlar" konusunda görüştüğünü ifade etti.

Selenski, yeni yıl konuşmasında sadece 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım adasının değil, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Doğu Ukrayna'nın da yeniden Ukrayna topraklarına katılmasını istediğini söylemişti.

Öte yandan bölgedeki gerginliğin düşürülmesi yönünde diplomatik çabalar da yoğunlaşıyor. Gelecek hafta 9-10 Ocak tarihlerinde ABD ile Rusya heyetlerinin Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. 12 Ocak'ta ise iki buçuk seneden sonra ilk kez NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması planlanıyor. Ardından AGİT kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.

ABD haftalardır Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmak ve olası bir işgale hazırlanmakla suçluyor. Rusya ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

dpa,Reuters/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası askeri operasyonlara karşı uyarıldı. AB, böyle bir adımın kapsamlı sonuçları ve ağır bedelleri olacağı tehdidinde bulundu.  

G7'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ciddi sonuçları olur

G7 ülkeleri, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik askeri hamleleri, İran'ı da nükleer programı nedeniyle uyardı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "ciddi sonuçları" olacağı duyuruldu.  

Biden'dan Rusya'ya "ağır yaptırım" tehdidi

Putin ile görüşmesini değerlendiren Biden, Ukrayna'yı işgali halinde Rusya'ya "ağır yaptırımlar" uygulayacağını açık bir şekilde söylediğini belirtti. Putin ise Ukrayna'yı işgal edecekleri iddiasını yine reddetti.  

İddia: Rusya Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor

Washington Post'un, ABD istihbarat birimlerinin gizli analizlerine dayandırdığı habere göre Rusya Ukrayna’yı işgale hazırlanıyor. Operasyonun halihazırda sınıra konuşlandırılan 175 bin askerle yapılacağı öne sürülüyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Schweiz Gay Pride

2021'de LGBTİ+’ların kazanımları

Evlilik yasaklarının ortadan kalkması, Bangladeş’in ilk trans belediye başkanı, ABD’nin ilk açık eşcinsel kabine üyesi… İşte 2021’de LGBTİ+’ların kazanımları...  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  