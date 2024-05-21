Biden'dan UCM'ye tepki: Gazze'de soykırım yok

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmaya hazırlanan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) tepki gösterdi.

Biden, UCM Başsavcısı Karim Khan'ın açıklamalarının aksine İsrail liderinin Gazze'de soykırıma karıştığını düşünmediğini söyledi. Biden, "UCM tarafından İsrail'e yönelik suçlamaların aksine olup biten bir soykırım değil. Bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bu açıklamayı Beyaz Saray'da düzenlenen "Yahudi Amerikan Mirası Ayı" etkinliği sırasında yaptı.

ABD rapor hazırlamıştı

Pazartesi günü UCM Başsavcısı Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant'ın yanı sıra Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve siyasi lideri İsmail Haniye için de tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan Fotoğraf: Peter Dejong/REUTERS

Savcılık, İsrail yönetimine "bir savaş yöntemi olarak sivilleri aç bırakmak" ve "sivillere yönelik kasıtlı saldırılar düzenlemek" suçlamalarını yöneltti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze savaşına dair bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmuştu. Rapor; İsrail'in Gazze'deki bazı saldırılarıyla ilgili açık bir eleştirel tutum içerse de İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde kesin bir hüküm içermiyordu.

Ancak raporda, İsrail'e verilen ABD yapımı silahların "muhtemel olarak uluslararası insani hukuka ilişkin yükümlülükleriyle çelişen durumlarda kullanılmış olabileceği" tespiti yer almıştı.

Biden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'a kara operasyonu başlatması üzerine İsrail'e bazı ağır bombaların sevkıyatını geçici olarak durdurmuştu.

Fransa'dan mahkemeye destek

Almanya'dan da UCM'ye tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yöneticiler ve Hamas üyeleri içintutuklama kararı başvurusunun aynı anda yapıldığına dikkat çekerek "Bunun yanlış bir eşitlik izlenimi yarattığını" savundu. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "barbarca saldırı" hatırlatılan mesajda, onlarca İsrailli'nin hâlâ rehin tutulduğuna dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar Fotoğraf: DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

ABD ve Almanya'nın aksine Fransa'dan ise mahkemeye destek geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve mahkemenin bağımsızlığını, ayrıca cezasızlıkla mücadeleyi desteklemektedir" denildi.

UCM'nin Netanyahu ve Sinvar ile ilgili aldığı karar, söz konusu isimlerin mahkemeye üye 124 ülkeden herhangi birine adım atmaları halinde tutuklanarak Lahey'e götürülmelerini öngörüyor. İsrail ve ABD'nin yanı sıra Türkiye de mahkemenin kurucu sözleşmesi olan Roma Statüsü'ne taraf değil.

Ankara: Gecikmiş ama olumlu bir karar

Türkiye'den UCM kararına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan geldi. Yakalama kararı çıkarılması yönündeki başvuruyu "Gecikmiş ama olumlu bir karar" olarak niteleyen Tunç, "Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

dpa,AFP / MUK,HS

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