Biden'dan siyasette tansiyonun düşürülmesi çağrısı

Cumhuriyetçi partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sonrasında ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Joe Biden siyasette yükselen tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Biden, siyasette tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirterek, "aynı fikirde olmasak da düşman olmadığımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.

Ülkede yaşanan kriz durumlarında Oval Ofis'ten halka seslenen Biden, konuşmasında "Bildiğiniz gibi bu ülkede siyasi söylem çok kızıştı. Bunu soğutmanın zamanı geldi. Ve bunun için hepimizin üzerine sorumluluk düşüyor" ifadelerine vurgu yaptı.

"Amerika'da anlaşmazlıklarımızı oy sandığında çözüyoruz, kurşunlarla değil" diyen Demokrat partili Başkan, "Amerika'yı değiştirme gücü suikastçıların değil, halkın elinde olmalı" şeklinde konuştu.

Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınayan Biden, konuşmasında 2020 yılındaki başkanlık seçimleri sonrasında 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınını da hatırlattı. Biden, "Amerika'da bu tür şiddete, hatta her türlü şiddete yer yok. Bunun istisnası olamaz. Bu şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz" dedi.

Trump, Butler'daki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı Fotoğraf: Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışan Trump'ın Pennsylvania eyaletindeki seçim mitingine düzenlenen silahlı saldırıda eski ABD Başkanı kulağından yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Saldırıda iki kişi de yaralanmıştı. Saldırgan da emniyet görevlileri tarafından öldürülmüştü. FBI, saldırının 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. Suikast girişimi sonrasında bazı Cumhuriyetçiler, sert siyasi söylemleriyle Demokratların bu saldırıda sorumluluğu olduğunu öne sürmüştü.

FBI: Saldırgan tek başına hareket etti

Saldırı ile ilgili terör soruşturması başlatan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırgan hakkında açıklamalarda bulundu. FBI yetkilisi Kevin Rojek, mevcut bilgilere göre saldırganın tek başına hareket ettiğini belirterek, saldırganın ideolojisinin henüz belirlenemediğini, sosyal medya faaliyetleri ile ilgili tarama işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Saldırının yarı otomatik AR-556 tipi bir tüfekle düzenlendiğini belirten FBI yetkilisi, silahın saldırganın babası tarafından satın alındığının tahmin edildiğini kaydetti. Saldırganın bu silaha nasıl ulaştığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Gizli Servis ise Cumhuriyetçi Parti'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bugün başlayan kongresi dolasıyla gereken hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Gizli Servis yetkilisi Audrey Gibson-Cicchino, Cumhuriyetçilerin kongresinde güvenliğin sağlanması için kurumunun "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Gibson-Cicchino, Gizli Servis'in kapsamlı bir güvenlik planı uygulayacağını belirterek, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında planda değişiklik yapılmadığını, kongre süresince güvenliğin "en üst düzeyde" sağlanacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Parti kongresinde, Trump'ın adaylığı resmi olarak ilan edilecek.

dpa, AFP/JD, BK

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