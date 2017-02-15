Biden’dan Putin’e: O bir savaş suçlusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Savaşın "uzun ve zorlu" geçeceğini ve Amerikan halkının, Putin'in "ahlaksız" saldırılarına karşı Ukrayna'yı kararlı bir biçimde destekleyeceğini belirten Biden, "Bu bir otokratın ihtirasları ile özgür olmak isteyen insanlar arasında bir mücadeledir. Putin'in adi saldırılarına karşı hissettiğimiz tiksintide birleştik" dedi.

Ukrayna'ya 800 milyon dolar çapında ek askeri yardım

Konuşmasında, Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde ek silah ve askeri teçhizat yardımı yapılacağını da bildiren Joe Biden, bu bağlamda Kiev'e binlerce tanksavar, yaklaşık 800 uçaksavar füzesi, aralarında çok sayıda makineli tüfeğin olduğu 7 bin ateşli silah, çok sayıda bomba atar, çeşitli çaplarda 20 milyon mermi ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) hibe edileceğini bildirdi.

ABD'nin Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğini ifade eden Biden, bu ülkeye gönderecekleri yeni hava savunma sistemleriyle Ukraynalıların Rus uçak ve helikopterlerini durdurmaya ve Ukrayna hava sahasını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Biden ayrıca Ukrayna'ya menzili daha fazla olan ve çok daha yükseklerdeki hava araçlarını vurabilme kabiliyetine sahip hava savunma sistemleri de vereceklerini duyurdu.

Şu ana dek 1,35 milyar dolarlık destek

ABD yönetimi Ukrayna savaşının başlangıcından bugüne dek Kiev'e 1,35 milyar dolar çapında askeri yardım vaadinde bulundu. 2021 yılının başından itibaren Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya yaptığı ve yapacağını vaat ettiği askeri yardımların toplam büyüklüğü ise 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu dönemde Ukraynalı askerlere eğitim veren ABD, aynı zamanda bu askerlere modern teçhizat ve silah yardımı yaptı. Bu silahlar arasında Stinger hava savunma füzeleri ile Javelin tanksavar füzeleri de bulunuyor.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke de savaşın başlamasının ardından, Ukrayna'ya silah yardımı yapma taahhüdünde bulundu. ABD Kongresi'nde, geçen hafta onaylanan bütçede de, Ukrayna'ya Eylül ayı sonuna dek 13,6 milyar dolarlık insani, ekonomik ve askeri yardım öngörülüyor.

Zelenskiy'nin S-300 talebi

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından birkaç saat önce ABD Kongresi'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı dünyasından, ülkesinin hava sahasının Rusya'ya kaptılmasını ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istemişti. Zelenskiy ayrıca ismini vererek, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi talep etmişti.

S-300'lerin NATO üyesi Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'da bulunduğu biliniyor. Almanya da, S-300 benzeri ABD yapımı hava savunma sistemi Patriot'ların Slovakya'ya taşınması çalışmalarına Çarşamba günü başladı. Söz konusu Patriot'ların, Slovakya'nın elindeki S-300'leri Ukrayna'ya vermesi durumunda, bunların yerini doldurabileceği belirtiliyor.

dpa,Reuters / ET,BK

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