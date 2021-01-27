Biden’dan Putin ve Şi’ye iklim zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden, iklim konusundaki acil durumu ele almak ve küresel mücadelede uluslararası baskıyı artırmak üzere bir çevrimiçi zirve düzenlemeyi planlıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 22 - 23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek zirve için toplam 40 üst düzey siyasetçiye davet gönderdiği belirtildi. Zirveye davet edilen liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu kaydedildi. ABD Başkanı’nın iklim koruma konusunda aktif olan liderlerin yanı sıra, iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını da zirveye çağırdığı belirtildi.

İnternet üzerinden canlı olarak düzenlenecek konferansta iklim korumaya yönelik aciliyet arz eden, alınması gereken daha sıkı önlemler ve bunların ekonomik açıdan kazanımlarının masaya yatırılacağı ifade edildi. Zirvede, küresel emisyonun yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu 17 ekonomiyi de yeniden bir araya getirileceği belirtildi.

Selefi Donald Trump’ın aksine, Biden “iklim acil durumu” olarak nitelendirdiği konuyu siyasi ajandasının öncelikleri arasında görüyor. ABD’nin yeniden katıldığı Paris İklim anlaşması kapsamında 2030 için iddialı bir emisyon hedefi açıklayacağının belirtildiği zirvede Biden, diğer ülkelerin liderlerini de önümüzdeki Kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde daha güçlü emisyon hedefleri benimsemeleri için teşvik etmeyi hedefliyor.

Geçen Ocak ayında koltuğunu devreden Trump, iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmiş, Biden ise başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Washington’ın anlaşmaya yeniden katılımını öngören kararnameyi imzalamıştı.

dpa,AP / SÖ, BÖ

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