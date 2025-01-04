Biden'dan 19 kişiye Özgürlük Madalyası

Görev süresinin bitmesine az bir süre kalan ABD Başkanı Joe Biden, siyaset, sanat, spor ve bilim dünyasından 19 kişiyi Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırdı. ABD'nin en yüksek sivil onuruna layık görülen isimlerle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, alanlarında lider olan bu kişilerin "ülkeleri ve dünya için olağanüstü katkılarda" bulunduğu ifade edildi.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek oluşturacak katkılar sunan kişilere takdim ediliyor.

Özgürlük Madalyası'na layık görülenler arasında siyaset dünyasından eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile 1968 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Adalet Bakanı Robert F. Kennedy yer alıyor.

Ödüle lâyık görülenler arasında dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Denzel Washington da var Fotoğraf: Scott A Garfitt/Invision/AP/picture alliance

AİDS ve yoksullukla mücadele konusundaki çalışmalarıyla da bilinen ünlü rock grubu U2'nun solisti Bono, Oscar dahil çok sayıda ödülün sahibi yönetmen ve aktör Denzel Washington ve parkinson hastalığı konusundaki çalışmalara destek veren, kendi de bu hastalıkla mücadele eden ödüllü aktör Michael J. Fox müzik ve sinema dünyasından Özgürlük Madalyası'na layık görülen isimler arasında bulunuyor.

Messi, Soros ve "Magic" Johnson da madalya alacak

Bugün düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek Özgürlük Madalyası'na layık görülenler arasında spor dünyasından isimler de var. Basketbol efsaneleri arasında gösterilen, kurduğu Magic Vakfı ile yardım faaliyetleri yürüten Earvin "Magic" Johnson ve profesyonel futbol tarihinin en çok kupa ve ödül kazanan oyuncularından, Leo Messi Vakfı ile çocuklar için sağlık ve eğitim programlarını destekleyen Lionel Messi bu isimler arasında.

Basketbolcu Magic Johnson da Özgürlük Madalyası alanlardan Fotoğraf: Frank Franklin II/AP/picture alliance

İş insanı ve yatırımcı George Soros, modacı Ralph Lauren, 1988 yılından bu yana Vogue dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüten Anna Wintour, yardım örgütü World Central Kitchen'ın kurucusu aşçı Jose Andres ve şempanzeler üzerindeki çalışmaları ile tanınan bilim insanı Jane Goodall da Biden tarafında tarafından Özgürlük Madalyası'na layık görüldü.

Joe Biden, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni ile görevini Donald Trump'a devredecek.

DW,AFP / JD,ET

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