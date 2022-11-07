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ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletindeki seçim kampanyasında konuşuyor - (03.11.2022)
Joe BidenFotoğraf: Saul Loeb/AFP
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden'dan ara seçimler öncesi "demokrasi" uyarısı

1 saat önce

ABD'de Salı günü yapılacak olan Kongre ara seçimleri öncesinde Biden, halka demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulundu. Diğer yandan Cumhuriyeçiler kanadında da olası başkan adayları arasında rekabet başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 8 Kasım Salı günü ülkesinde yapılacak olan Kongre ara seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, söz konusu seçimin önemine vurgu yaptı. Seçim kampanyası kapsamında, Pazar günü New York eyaletinde düzenlenen mitingte konuşma yapan Biden, demokrasinin kaderinin "kelimenin tam anlamıyla oy pusulasının üstünde" olduğunu belirtti. New York eyaletinde, Cumhuriyetçi aday Lee Zeldlin'e karşı başa baş bir mücadele veren Demokratlar'ın adayı Kathy Hochul'a destek isteyen Biden, seçim sonuçlarını tartışmaya açan ve hatta kabul etmeyen Cumhuriyetçilere karşı uyarılarda bulundu. "Seçimleri kabul etmeyen bu kişiler konusunda şaka yapmıyorum. Onlar için sadece iki olasılık var: Ya kazanmışlardır ya da onlara karşı hile yapılmıştır" diyen ABD Başkanı, seçmenlerin, "birbirine temelden zıt iki Amerika vizyonu arasında" karar vereceğini ifade etti.

8 Kasım Salı günü yapılacak olan Kongre ara seçimlerinde ABD vatandaşları, Kongre üyelerinin yanı sıra çok sayıda eyaletin de valisini belirleyecek. Yapılan son kamuoyu araştırmaları, iktidardaki Demokratlar'ın, ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda, Cumhuriyetçi üyelerin, Joe Biden'ın kalan iki yıllık görev süresi boyunca hayata geçirmek isteyeceği pek çok tasarıyı veto edebilecek.

Donald Trump'tan Florida'da gövde gösterisi

Eski ABD Başkanı Donald Trump da, Kongre ara seçimleri öncesinde Florida eyaletinin Miami kentinde taraftarlarının önünde düzenlediği mitingte konuşma yaptı. Kongre seçimlerinde aday olmayan ve 2024 Başkanlık Seçimleri'nde de aday olup olmayacağını henüz açıklamayan 76 yaşındaki Donald Trump, 2020 Seçimleri'nde "oylarının çalındığı" iddiasını yineledi. Trump ayrıca, ülkede "radikal soldan" kaynaklandığını savunduğu tehlikeye dikkat çekti.

Florida Valisi Ron DeSantis ve ABD Başkanı Donald Trump - (09.03.2020 / Orlando Sanford Havalimanı)
Arşiv - Ron DeSantis ve Donald TrumpFotoğraf: Imago-Images/ZUMA Wire/P. Hennessy

Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'in, Trump'ın mitingine katılmaması ise ABD'li siyaset uzmanları tarafından dikkate değer bulundu. Trump'ın da konuşmasında, pek çok Cumhuriyeçi Kongre adayını ismi ile anarak destek verdiğini açıklamasına rağmen DeSantis hakkında hiçbir şey söylememesi, uzmanlara göre 2024 Başkanlık Seçimleri öncesinde iki ismin, Cumhuriyetçiler safhında birbirine rakip olacağının bir işareti. Henüz her iki isim de başkanlık için adaylağını açıklamamış olsa da, Trump'ın Kongre ara seçimlerinin ardından 2024'te yeniden aday olacağını ilan etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçiler içinde, Donald Trump gibi sert bir çizgi izlemesi ile tanınan 44 yaşındaki Ronald Dion DeSantis, diğer yandan Trump'a göre daha disiplinli ve akıllı addediliyor. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Yale'de tarih, Harvard'ta ise hukuk eğitimi alan DeSantis, ABD Donanması bünyesinde hukuk danışmanı olarak 2007-2008 yılları arasında Irak'ta görev yaptı.

dpa / ET,BÖ

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