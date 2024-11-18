Biden'dan Kiev'e ATACMS izni: Rus topraklarını vurabilecek

ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Rusya'yı vurma izni verdi. Kiev yönetimi uzun süredir bu onayı bekliyordu.

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan füzelerini Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanma izni verdi.

ABD'li bir güvenlik kaynağının AFP'ye verdiği bilgiye göre Biden'ın kararı, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın yanında savaşa katılmalarına yanıt niteliği taşıyor.

Önce Güney Kore istihbaratı ardından NATO binlerce Kuzey Koreli askerin Rusya'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Kiev'e göre bu askerler halihazırda cephede Rus ordusuna destek oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy uzun süredir ABD'den 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini Rusya içindeki hedeflere karşı kullanmak için izin istiyordu. Amerikan şirketi Lockheed Martin üretimi füzeler şu ana kadar ABD tarafından Ukrayna'ya verilen en güçlü silahlar.

Zelenskiy: Füzeler konuşacak

Askeri uzmanlar füzelerin ilk olarak Ukrayna ordusunun sızma harekâtı yürüttüğü Kursk'taki askeri tesislere karşı kullanılabileceğini değerlendiriyor.

ATACMS füzesi Fotoğraf: DW

Zelenskiy ABD'nin onayının ardından yayınladığı video mesajda, "Böyle şeyler ilan edilmez. Füzeler konuşacak. Kesinlikle" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de "Başkan Biden (Rusya lideri Vladimir) Putin'e anlayacağı dilden yanıt verdi" diyerek karardan memnuniyetini açıkladı.

Borrell'den Biden'ın kararına destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Biden'ın kararına destek vererek Birlik üyesi ülkeleri benzer yönde adım atmaya çağırdı.

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Borrell, "Daha önce söyledim ve yine tekrar ediyorum, Ukrayna onlara sağladığımız silahları sadece okları durdurmakta değil, aynı zamanda okçuları vurmakta kullanabilmeli" dedi, konunun üye ülkelerce yeniden değerlendirilmesini umduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeyi değerlendireceklerini söyledi. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da Biden'ın kararını "Rusya'ya uygun bir cevap" diye niteledi.

Baerbock'tan Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkına vurgu

Almanya'nın Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Biden'ın kararına destek verdi. "Ukraynalılar füzelerin sınırı geçmesini beklememeli, doğrudan füze fırlatma noktalarını vurabilmeli" diyen Baerbock, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkının altını çizdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ise Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlanmasına şüpheyle yaklaşıyor. Biden'ın kararının basına yansımasından hemen önce Brezilya'nın Folha de Sao Paulo gazetesine demeç veren Scholz, 500 kilometre menzile sahip Alman yapımı Taurus füzelerini Ukrayna'ya vermeyi bir kez daha reddetti, böyle bir adımın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmasından endişe ettiğini söyledi.

Öte yandan Yeşillerin başbakan adayı seçtiği Ekonomi Bakanı Robert Habeck eğer 23 Şubat’taki erken seçimleri kazanırsa Ukrayna’ya Taurus füzelerini vereceğini açıkladı.

Rusya'dan "üçüncü dünya savaşı" uyarısı

Biden'ın kararına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Biden'ı görevini devretmeden önce "ateşe benzin dökmekle" suçladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Batı silahları Rusya içlerine doğru ateşlenirse, hedefi belirleyen Ukrayna değil, bu silahların kullanımına izin veren ülkeler olacaktır" dedi.

Rus milletvekili Maria Butina ise Biden'ı "üçüncü dünya savaşına" zemin hazırlamakla suçladı. Butina, "Biden yönetimi hâlâ görevdeyken savaşı mümkün olduğunca tırmandırmak istiyor. (Donald) Trump'ın, kimsenin çıkarına olmayan üçüncü dünya savaşını başlatma riski taşıyan bu kararı geri alacağından umutluyum" dedi.

Seçim kampanyası döneminde Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceğini söyleyen Trump, seçim zaferinin ardından 20 Ocak 2025'te ABD başkanı olarak göreve başlayacak.

Rusya Pazar günkü saldırılarında Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı Fotoğraf: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout/REUTERS

Rus ordusu enerji tesislerini hedef aldı

Rusya Pazar günü 120 füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı. Bunun savaşın başından beri en yoğun hava saldırılarından biri olduğu değerlendiriliyor. Ukrayna enerji şirketi hasarlı tesisler nedeniyle bugün ülke genelinde enerji kesintileri uygulanacağını bildirdi.

Saldırılar Almanya Başbakanı Scholz'un iki yıl aradan sonra Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden iki gün sonrasına rastlıyor. Askeri uzmanlar Rusya'nın kış ayları boyunca Ukrayna'da enerji tesislerini hedef alabileceğini değerlendiriyor.

AFP,Reuters / MUK,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?