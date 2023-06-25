Biden'dan kürtaj yasağına karşı mücadele sözü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkına ilişkin yasal güvencenin kaldırılması kararının birinci yılında kürtaj hakkının engellenmesine karşı mücadele sözü verdi.

Yüksek Mahkeme, geçen yıl Roe v. Vade kararı olarak bilinen ve ülke çapında kürtajı anayasal güvence altına alan 1973 tarihli kararı iptal etmiş; kürtaj düzenlemelerini eyalet yönetimlerine bırakan bu kararın ardından bazı eyaletlerde ciddi kısıtlamalara gidilmiş ve bazı eyaletler kürtajı tamamen yasaklama kararı almıştı.

Söz konusu yasakların ülkenin bazı bölgelerinde uygulanmaya başlandığına dikkat çeken Biden, Cumhuriyetçilerin ülke çapında kürtaja erişimi engellemeye yönelik girişimlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Biden, Cumhuriyetçilerin amacının "aşırı ve tehlikeli" olduğunu savunarak, bu girişimin Amerikan halkının çoğunluğuyla aynı çizgide olmadığını söyledi.

"Cumhuriyetçiler ülke çapında yasak hedefliyor"

Muhafazakarların ülke çapında kürtaj yasağını hayata geçirmeyi planladığını belirten Joe Biden, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) atıfta bulunarak, "Kongre'deki Cumhuriyetçiler kürtajı ülke çapında yasaklamak istiyor. Ancak bunun da ötesinde FDA onayı bulunan hamileliği sonlandırmak için kullanılan ilacı piyasadan çekerek gebelik önleyici yönetmlere erişimi de güçleştirmek istiyor" diye konuştu.

ABD'de, "Kürtaj sağlık hizmetidir" yazılı pankart ile kürtaj hakkını savunan bir kişi Fotoğraf: Hannah Mattix/Clarion Ledger/USA TODAY Network/IMAGO

Biden'ın Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bölünmüş Kongre'de belirleyici bir söz hakkı bulunmuyor. Ancak ABD Başkanı, federal düzeyde kürtaj hakkını güvence altına almayı hedefliyor. Biden, "Hükümetim üreme sağlığı hizmetlerine erişimi güvence altına almaya devam edecek ve Kongre'ye, Roe v. Wade yasasının sağladığı korumanın, federal yasalarda herkes için ve sonsuza dek yer almasını sağlamak adına çağrıda bulunacak" diye konuştu.

Yüksek Mahkeme'nin tarihi kararının birinci yılı dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da kürtaj hakkını savunan gruplar ve kürtaj karşıtı gruplar gösteriler düzenledi. Mahkemenin kararının ardından çoğunluğu ülkenin güneyinde ve orta batısında olmak üzere yaklaşık 20 eyalet kürtaj hakkını yasaklama ya da önemli kısıtlamalar getirme kararı almıştı. Kıyı şehirleri ise büyük ölçüde bu hakkın korunmasına yönelik adımlar attı.

AFP / SÖ,ET