 Biden′dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hayal kırıklığı yarattı | DÜNYA | DW | 21.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada karar "ümit kırıcı bir geri adım" olarak nitelendi.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Türkiye'nin ani ve nedensiz yere İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi.

"Tüm dünyada, sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olan Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığına dair haberler dahil olmak üzere, ev içi şiddet olaylarının arttığını görüyoruz" diyen Biden "Ülkeler, kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesine dair taahhütlerini güçlendirmeye ve yenilemeye çalışmalı, kadınların korunmasına işaret eden ve istismarcıları hesap verebilir hale getiren uluslararası anlaşmaları reddetmemeli" ifadelerini kullandı. Biden "Bu, dünya genelinde kadınlara yönelik şiddeti sona erdirme hareketi için ümit kırıcı bir geri adımdır" dedi.

Önerdiğimiz linkler

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye, "kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya" çağrıldı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesine Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi karardan dönmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini eleştirdi. Maas, bunun "geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesaj" olduğunu söyledi.

Cinsiyet temelindeki şiddetin dünyanın her köşesinde ve her ülkede bir sorun olduğunu belirten Biden "Geçen haftalarda Georgia'daki trajik cinayetler de dahil olmak üzere kadınlara yönelik çok sayıda dehşet verici ve vahşi saldırı örneği gördük. […] Bu, hepimize zarar veriyor ve kadınların hayatlarını şiddetten arınmış bir biçimde sürdürebilecekleri toplumlar yaratmak için daha fazlasını yapmak zorundayız" dedi.

Türkiye, Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu. Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

DW/ EC, BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus S-400 savunma sistemi

ABD'den Hindistan'a S-400 uyarısı

ABD Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almaya hazırlanan Hindistan'ı yaptırımla tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, müttefik ve ortaklarını "Rus ekipmanından uzak durmaya" çağırdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  