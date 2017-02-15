Biden'dan İsrail'e İran güvencesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, bir gün önce Irak-Suriye sınırında İran destekli militan gruplarca kullanıldığı düşünülen tesislere hava saldırısı talimatı verdiğini hatırlatarak, ABD'nin "İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştıran habis faaliyetlerine ve terörist gruplara yönelik desteğine karşı koymakta kararlı olduklarını" vurguladı.

7 Temmuz'da görevini devredecek olan ve son yurt dışı gezisini yapan Rivlin ise Biden'ın İran ile ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek İsrail-ABD iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Biden yönetiminin, eski başkan Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği İran ile yapılan nükleer anlaşmaya devam etme planı İsrail'de endişe yaratıyor. Trump döneminin ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun iktidarının da sona ermesi iki ülke ilişkilerinin yeniden yapılandırılması çabalarını beraberinde getirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Biden'ın "yakında" İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennet'i kabul edeceğini bildirdi, ancak buna dair net bir tarih vermedi. İsrail'de sağcıların şahin kanadından Bennett ve yeni Dışişleri Bakanı Jair Lapid, geniş siyasi yelpazeden bir koalisyon oluşturmayı başararak Netanyahu dönemine son vermişti. Eski muhalefet lideri Lapid, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada Avrupa ve Biden yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek istediklerini vurgulamıştı.

AP,dpa / BK,ET

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