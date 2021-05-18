Biden'dan İsrail'e gerginliği azaltma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylerken, İsrail’in bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında altı kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İki lider Gazze’deki olayların durumu, Hamas ile diğer terörist unsurların kapasitesini azaltmak için İsrail’in kaydettiği gelişmeler ve bölgesel hükümetler ile ABD’nin sarf ettiği diplomatik çabalar konularında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Sözcü, "Başkan, Başbakan’a, ateşkese gidecek yolda bugün gerilimin ciddi bir şekilde azaltılmasını beklediğini aktardı" dedi. Biden ile Netanyahu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana dördüncü defa telefonda görüştü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'a yönelik operasyonun amacına ulaşana kadar devam edeceğini söyledi

Netanyahu: Harekât amacına ulaşana kadar devam edecek

Görüşme sonrasında Netayahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu’nun "ABD Başkanı’nın desteğini takdir ettiğini" ancak İsrail’in "İsrailli vatandaşlara huzur ve güvenliği geri getirene kadar" ilerleyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada Netanyahu’nun "amacına erişene kadar bu harekâta devam etmek konusunda kararlı olduğu" belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce büyükelçilere yaptığı açıklamalarda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarının Hamas’ı "caydırma" amacı taşıdığını, ancak onları "fethetme" ihtimalinin de açık olduğunu belirtti.

"Onlarla baş etmenin iki yolu bulunuyor" diyen Netanyahu, sözlerine "Ya onları ele geçirebilirsiniz -ve bu her zaman açık bir seçenek- ya da onları caydırabilirsiniz ve biz şu anda zorla caydırma ile uğraşıyoruz, ancak hiçbir şeyi de ihtimal dışında bırakmıyoruz" şeklinde devam etti. Netanyahu amacın "Hamas’ın kabiliyetlerini, terör kabiliyetlerini ve isteğini azaltmak" olduğunu söyledi.

İsrail ateşkes için doğru zamanı kolluyor iddiası

Ancak ismini vermeden AFP’ye konuşan İsrailli askeri bir kaynak ise İsrail’in askeri harekâtını hangi aşamada durdurabileceğini değerlendirdiğini ifade etti. AFP, askeri kaynağın "Ateşkes için doğru zamanın ne zaman olacağına" ve İsrail’e yönelik roket saldırılarının bir daha olamayacağına dair "Hamas’ın mesajı anlayıp anlamadığına" baktıklarını söylediğini aktardı.

İsrail'in Hamas'a yönelik hava saldırılarında 18 Mayıs günü hedef alınan Gazze'deki bir binada yangın çıktı

Biden ve Netayahu görüşmesi, İsrail’in Çarşamba sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarında altı kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişilik Filistinli geniş bir ailenin evinin tamamen yıkılmasının ardından geldi. Al-Astal soyadlı ailenin üyeleri, Han Yunus’ta bulunan evlerine hava saldırısı gerçekleşmeden beş dakika önce uyarı ateşi yapıldığını ve böylelikle herkesin evi terk edebildiğini anlattı. İsrail ordusu, Han Yunus ile Refah şehirleri arasındaki tünel ağını hedef aldıklarını ve yer altındaki 40 hedefi vurduklarını açıkladı.

Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı

Çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü defa olmak üzere Lübnan’dan da İsrail’e roket saldırısı düzenlendi. İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan roketlerin birinin açık alana, ikisinin denize düştüğünü, bir diğerine hava savunma sistemi tarafından müdahale edildiğini açıklarken, adını vermeden AP’ye konuşan Lübnan ordusundan yetkililer, roketlerin ülkenin güneyinden ateşlendiğini söyledi.

Son saldırılar, uluslararası alanda çatışmaların bitirilmesi çabaları devam ederken gerçekleşti. Reuters’e konuşan Mısırlı bir kaynak, arabulucuların yardımıyla her iki tarafın ateşkes konusunda anlaştığını ancak anlaşmanın suya düşmemesi için detayların gizli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Ortadoğu’daki gerginliğin Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Abbas: İsrail savaş suçu işliyor

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ise İsrail’in Gazze’de "organize devlet terörizmi" ve uluslararası hukuk kapsamında cezası bulunan "savaş suçu işlediğini" söyledi.

Çarşamba günü televizyondan yayınlanan bir konuşma gerçekleştiren Abbas, Filistinlilerin "bu tür suçları işleyenleri uluslararası mahkemeler önünde takip etmekten çekinmeyeceklerini" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, taraflarla görüşmek amacıyla bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan Ortadoğu ziyaret planı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Çarşamba yaptığı açıklamada, bölgede yükselen gerginliği görüşmek üzere İsrail’e gitmeyi planladığını söyledi. Maas, "Planım, bu gece İsrail’e uçmak ve Kudüs ile Ramallah’ta görüşmeler yapmak" dedi. Ziyaretinin henüz "yüzde yüz kesinleşmediğini" ifade eden Maas, böyle bir seyahate görüşecekleri taraflar ile uzlaştıktan sonra çıkacağını söyledi.

Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları ve İsrail’in buna karşılık vermesi bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı. Çatışmalarda, Gazze'de 63'ü çocuk 219 kişi hayatını kaybetti ve bin 530 kişi yaralandı. İsrail'de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde 58 bin Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

AP,Reuters,AFP / DÇÜ,JD

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