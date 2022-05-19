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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (soldan sağa)
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (soldan sağa)Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance
Politikaİsveç

Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tam destek

2 saat önce

Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüşen ABD Başkanı Biden, iki ülkenin "NATO üyeliği için gerekenleri fazlasıyla karşıladığını" söyledi. İsveçli ve Fin liderler de Türkiye'ye diyalog mesajı verdi.

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NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin NATO üyesi olmak için tüm gerekleri "fazlasıyla" karşıladığını söyledi. Biden "Kuzeyde iki yeni NATO üyesine sahip olmak ittifakımızın güvenliğini artıracak" diye konuştu.

İki ülkeyi "mükemmel demokrasiler" ve "yakın, yüksek kapasiteli partnerler" olarak niteleyen Biden, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunu "güçlü bir biçimde desteklediklerini" ifade etti. Rusya'nın karşı çıkışına gönderme yapan Biden, "Yeni üyelerin NATO'ya katılması hiçbir ülke açısından tehdit değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır" diye konuştu. Biden, ABD ve müttefiklerinin "Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinde olabilecek her tür saldırganlığı caydıracağını ve bunlara karşı geleceğini" söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye ile müzakereye açığız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin NATO üyelik sürecine karşı çıkmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Niinistö ülkesinin NATO'ya üye olması halinde Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Ankara'nın endişelerini ele almaya da hazır olduklarını söyleyen Niinistö "Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkilere sahip oldu. NATO müttefikleri olduğumuzda Türkiye'nin güvenliğine bağlılığımız olacak, nasıl ki Türkiye'nin de bizim güvenliğimize bağlılığı olacaksa" diye konuştu.

"Terörizmi ciddiye alıyoruz" diyen Niinistö "Terörizmi tüm biçimleriyle kınıyoruz ve onunla mücadeleye aktif bir biçimde katılıyoruz. Türkiye'yi üyeliğimizden ötürü endişelendirebilecek tüm konuları açık ve yapıcı bir biçimde tartışmaya açığız" dedi.

İsveç Başbakanı: Rusya'nın işgali bir dönüm noktası

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye ve diğer NATO üyelerine tüm sorunları çözüme kavuşturmak için el uzattıklarını söyledi. "200 yıllık askeri bağlantısızlığın ardından İsveç yeni bir yol tercih etti" diyen Andersson, Rusya'nın Ukrayna işgalini "bir dönüm noktası" olarak niteledi. Andersson "Hükümetim İsveç halkının güvenliğinin en iyi şekilde NATO ittifakı içinde korunacağı sonucuna vardı" diye konuştu.

AP, Reuters / EC, BK

 

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