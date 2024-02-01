Biden'dan İsrailli yerleşimcilere yaptırım

ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararnameyi imzalarken, "Şiddetin tahammül edilemez seviyelere ulaştığına" vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Biden imzaladığı kararnamede, "Batı Şeria'daki durum, özellikle de ciddi seviyelere ulaşan aşırılık yanlısı yerleşimci şiddeti, insanların ve köylerin zorla yerlerinden edilmesi, mülklerin tahrip edilmesi, tahammül edilemez seviyelere ulaşmıştır ve barış, güvenlik ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kararnamede, yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetin, ABD'nin dış politika hedeflerini, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltaladığı, ayrıca İsrailliler ile Filistinlilerin eşit oranda güvenlik, refah ve özgürlüğe ulaşabilmelerinin sağlanmasını da engellediği belirtiliyor.

Sullivan: Amaç barış ve güvenliğin teşviki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bir açıklama yaparak, kararnameyle Filistinlilere saldırdığı, gözdağı verdiği ya da mülklerine el koyduğu tespit edilen kişilere karşı mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına yönelik bir sistem oluşturulduğunu duyurdu.

Jake Sullivan Fotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance

Sullivan ayrıca kararname ile hem İsrailliler hem Filistinliler için barış ve güvenliğin teşvik edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

İlk aşamada Batı Şeria'da Filistinlilere ve barış yanlısı İsraillilere saldırmakla suçlanan dört kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu kişiler ABD finans sistemini kullanamayacak, ABD'deki varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşları da bu kişilerle iş yapamayacak. Amerikalı yetkililer listenin genişletilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğüne dikkat çekti.

Yaptırımların hedefindeki ilk dört isim

ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla yaptırımlarla hedef alınan ilk dört ismi duyurdu. Açıklamada, yer alan isimlerin David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Şalom Zicherman ve Yinon Levi olduğu duyuruldu.

Arşiv - Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırıyor - (02.11.2023) Fotoğraf: Nedal Eshtayah/Anadolu/picture alliance

Chasdai, Batı Şeria'nın Huvara beldesindeki olaylara liderlik ederek Filistinli sivillerin ölümüne sebebiyet vermekle sorumlu tutuluyor. Tanjil ise Filistinli çiftçilere ve İsrailli aktivistlere saldırmakla suçlanıyor. Zicherman'ın Batı Şeria'da İsrailli aktivistlere saldırırken görüntülendiği belirtilirken, Levi'nin Filistinli ve Bedevi sivillere saldıran ve evlerini terk etmemeleri halinde daha fazla şiddet uygulamakla tehdit eden bir grup yerleşimciye liderlik ettiği kaydediliyor.

Biden-Netanyahu gerilimi

Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısı sonrasında İsrail'e ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı askeri operasyonlara çok güçlü destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir süredir İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırılmasını talep ettiği ancak beklediği karşılığı bulamaması nedeniyle iki lider arasında gerilim olduğu iddia ediliyor.

Joe Biden ve Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Brendan Smialowski/AFP

Biden ayrıca, İsrail-Hamas savaşı sona erdiğinde Filistin egemenliğini sağlamanın bir yolunu bulmanın, kalıcı bir barış inşa etmek için şart olduğunu savunuyor. Ancak Netanyahu'nun ABD'li yetkililere, bir Filistin devletinin kurulmasını içeren herhangi bir savaş sonrası plana karşı olduğunu söylediği aktarılıyor.

Biden'ın İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım hamlesinin Washington'da Netanyahu'nun politikalarına artan memnuniyetsizliğin bir göstergesi olduğu da kaydediliyor.

AP / DA,ET

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