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Politikaİsrail

Biden'dan İsrail'e yargı reformunu erteleme çağrısı

2 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail hükümetine bugün parlamentoda oylamaya sunulacak olan tartışmalı yargı reformunu erteleme çağrısı yaptı.

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İsrail'de yargı reformunu protesto eden bir gösterici
İsrail'de yargı reformunu protesto eden bir göstericiFotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e bugün parlamentoda oylamaya sunulacak olan tartışmalı yargı reformunu erteleme çağrısında bulundu. Biden yasa tasarısını "bölücü" olarak niteledi.

Axios haber sitesinde yayınlanan açıklamasında Biden "İsrailli liderlerin bunu aceleye getirmesi anlamlı değil, amaç insanları bir araya getirmek ve fikir birliğine ulaşmak olmalı" dedi.

Biden "İsrail'in ABD'deki dostlarının perspektifinden bakıldığında mevcut yargı reformu daha az değil daha da bölücü hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Benyamin Netanyahu
Başbakan Benyamin NetanyahuFotoğraf: Abir Sultan/EPA POOL/AP/dpa/picture alliance

Tasarı Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlıyor

Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, yargıçların yetkilerini kısıtlıyor. Tasarı, Yüksek Mahkeme yargıçlarının, bakan ataması gibi hükümet kararlarını "makul olmadığı" gerekçesiyle iptal etme yetkisini sınırlandırıyor. Tasarı ayrıca hükümetin yargıç atamalarında daha fazla söz sahibi olmasını öngörüyor.

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve ultra ortodoks partilerin içinde yer aldığı hükümet İsrail tarihinin en sağcı hükümeti olarak değerlendiriliyor. Hükümet tasarının seçimle gelmemiş olan yargıçların yetkilerini aşmasını önleyeceği ve kuvvetler arasında daha iyi bir denge sağlayacağını ileri sürüyor.

Muhalefet ise tasarının yolsuzluğu teşvik edeceği ve yüksek devlet kademelerinde keyfi atamaların önünü açacağını ileri sürüyor.

İsrail parlamentosu Knesset'te Pazar günü tartışmalarına başlanan yasa tasarısının bugün öğleden sonra nihai oylamaya sunulması bekleniyor. Parlamentoda yasa aleyhine yaklaşık 20 milletvekilinin konuşma yapacağı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yariv Levin milletvekillerine sunulan tasarının eleştirileri karşılamak için gözden geçirildiğini ve değişikliklere uğradığını söyledi. Levin koalisyon hükümetinin "anlayışa" açık olduğunu da ifade etti.

İsrail'de yargı reformunu protesto eden göstericiler
İsrail'de yargı reformunu protesto eden göstericilerFotoğraf: MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images

Hükümet destekçileri de sokakta

Yasa tasarısına karşı Pazar akşamı Kudüs'te on binlerce gösterici bir protesto gösterisi düzenledi. Hükümet destekçileri ise Tel Aviv'de bir araya geldi. Göstericilerin birçoğunun işgal altındaki Batı Şeria gibi başka yerlerden Tel Aviv'e seferber edildiği kaydediliyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre hükümet yanlılarının sayısı 50 bini bulurken protestocuların sayısı 50 bin ila 100 bin olarak ifade ediliyor.

73 yaşındaki Başbakan Benyamin Netanyahu dün kalp rahatsızlığı nedeniyle Tel Aviv'de hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların "geçici aritmi" (kalp atışı düzensizliği) teşhisi koyduğu Netanyahu'ya kalp pili takılmıştı.

dpa, AFP / EC, TY

 

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