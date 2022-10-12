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Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden
Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Saul Loeb/Pool via REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden'dan geri adım: Putin nükleer silah kullanmaz

2 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanacağını sanmadığını söyledi. Biden, Putin'i "rasyonel" biri olarak tanımladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, CNN'de katıldığı programda Rusya lideri Vladimir Putin'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşında taktik nükleer silah kullanma ihtimalinigerçekçi bulup bulmadığı yönündeki soru üzerine "Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" cevabını verdi.

Rus güçlerinin son dönemde Ukrayna ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrası Putin'in ruh hâli ve cephedeki durumu yeniden Moskova lehine çevirmek için neler yapabileceği bir süredir tartışma konusuydu.

Biden da geçen hafta New York'ta katıldığı bir etkinlikte, Putin'in "nükleer, biyolojik ya da kimyasal silah kullanma potansiyelinden söz ettiğinde şaka yapmadığını" çünkü Rus ordusunun cephede "belirgin bir şekilde düşük performans sergilediğini" söylemişti. Konuşmasında dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük savaş anlamına gelen "armageddon" ifadesini de kullanan Biden "Kennedy ve 1962'deki Küba Füze Krizi'nden beri bir armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" demişti.

Putin'e "rasyonel" nitelemesi

Biden, CNN söyleşisinde ayrıca Putin'in "rasyonel" bir insan olduğunu ancak Ukrayna'da yanlış hesap yaptığını söyledi.

Putin'in Ukraynalıların onu "kolları açık bir şekilde karşılayacağını" sandığını söyleyen Biden, "Bence tamamen yanlış hesapladı" dedi.

ABD Başkanı, Bali'de önümüzdeki ay yapılacak G20 zirvesi sırasında Putin'le görüşme ihtimali için de açık kapı bıraktı. Biden "Bakın, onunla görüşme gibi bir niyetim yok. Ancak örneğin, G20'de bana gelip de (gözaltındaki ABD'li basketbol yıldızı) Brittney Griner'ın serbest bırakılması hakkında konuşmak istediğini söylerse onunla görüşürüm. Değişir" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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