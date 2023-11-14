Biden'dan Gazze mesajı: Hastaneler korunmalı

Gazze'nin en büyük hastaneleri Şifa ve Kudüs çevresinde çatışmalar sürerken ABD Başkanı Biden İsrail'e hastanelerin korunması çağrısı yaptı. Sadece Şifa hastanesinde 32 hastanın öldüğü bildirilmişti.

Gazze'de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan ve hastaların ölmeye başladığı Şifa Hastanesi İsrail tanklarıyla kuşatılırken ABD Başkanı Joe Biden, hastanelerin korunması gerektiği mesajı verdi.

"Hastanelere yönelik ağır bir müdahale olmamasını ve İsrail ile temas halinde kalmayı beklediğini ve umduğunu" belirten Biden, diğer yandan Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılabilmesi için çatışmalara ara verilmesi konusunda Katar'ın arabuluculuğunda görüşmelerin devam ettiğine işaret ederek "Sonuçta bir şekilde umudumu koruyorum. Ancak hastaneler korunmak zorunda" dedi.

Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa'nın Hamas karargahı olarak kullanıldığını savunan İsrail, "Hamas'ı nerede görürsek vururuz. Hastaneden ateş açıyorsa yapmamız gerekeni yaparız" açıklaması yapmıştı. İsrail dün de kanser hastanesi Rantisi'nin bodrum katında depolanmış silahların bulunduğu bir video ve fotoğraflar paylaşmıştı. Hamas ise İsrail'in iddiasını reddediyor.

Hastalar tahliye edilemiyor

Yakıt sevkiyatı yapılamaması nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan hastanenin önünde İsrail tanklarının konuşlandığı bildiriliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudra dün yaptığı açıklamada, son üç günde hastanede tedavi gören 32 hastanın öldüğünü, yaşamını yitirenler arasında yeni doğmuş üç bebeğin de bulunduğunu bildirmişti. Hastanede halen başka sağlık kuruluşlarına nakledilmeyi bekleyen 650'den fazla hastanın bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresinde çatışmalar sürüyor. Fotoğraf: Ismail Zanoun/AFP

Gazze'nin kuzeyindeki büyük hastanelerden Kudüs de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış ve dün hastane çevresinde çatışmalar yaşanmıştı. Filistin Kızılayı, yoğun çatışmalar nedeniyle içeride bulunan hastaların ve personelin tahliyesinin mümkün olmadığını açıklamıştı. İsrail ise "Kudüs Hastanesinden açılan ateşe verilen karşılıkta 21 teröristin öldürüldüğünü" bildirmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 200 kişi ölmüş, 240 kişi kaçırılarak rehin alınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 11 bini aşkın Filistinli İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun üçte ikisi evsiz kaldı.

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehinelerle ilgili teklif

Hamas'ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmalara beş gün ara verilmesi koşuluyla, kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişilik bir grubu serbest bırakabileceklerini açıkladı. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, "Katarlı arabuluculara, çatışmalara beş günlük ara verilmesi durumunda 50 rehineyi serbest bırakabileceğimizi, sayının 70'i bulabileceğini söyledik" dedi. İsrail'in 100 rehinenin serbest bırakılması talebinde bulunduğunu belirten Ubeyde, rehinelerin farklı birimlerin elinde olması nedeniyle yaşanan zorluğa işaret etti.

İsrail ve ABD, "sadece Hamas'ın işine yarayacağı" gerekçesiyle ateşkes ilanına karşı çıkıyor, ancak sivillere insani yardım amaçlı olarak çatışmalara geçici aralar verilebileceğini belirtiyor. Ancak geçici aralar konusunda İsrail ile ABD arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. İsrail, başlangıçta Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılmadan çatışmalara ara vermeyi reddetmiş, ancak ABD'nin devreye girmesi ve sivil kayıplara uluslararası tepkilerin artması sonucu geçen Perşembe gününden başlayarak günde 4 saatlik aralar vermeyi kabul etmişti. Ancak dört saatlik dilimin yeterli olmaması nedeniyle de tepkiler sürmüştü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "rehinelerin serbest bırakılması bağlamında saatler değil, günler süren daha uzun aralardan yana olduklarını" belirtmişti.

DW,rtr/BK,JD

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