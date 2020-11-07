 Biden′dan dünyaya mesaj: Amerika geri dönüyor | DÜNYA | DW | 11.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden'dan dünyaya mesaj: Amerika geri dönüyor

ABD Başkanı seçilen Joe Biden Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşürken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin de dahil olduğu on günlük ziyaret turuna çıkıyor.

default

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dünya liderlerinin tebriklerini kabul etmeye devam ediyor. Biden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Macron ve Johnson'ın Biden’a tebriklerini ilettiği belirtildi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada “Amerika’nın geri döndüğünü söylüyorum. Oyuna geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden'ın geçiş ekibi, yeni Başkan'ın Donald Trump'ın aksine Covid-19 ve küresel ısınma ile mücadelede Avrupa ile birlikte hareket etmeyi planladığını açıkladı.

Biden'ın, Trump'ın çeşitli konularda eleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmede Merkel'in liderliğini övdüğü ve transatlantik ilişkilerin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Biden ile 20 dakika görüşen ve Trump ile yakın bir ilişkisi olan İngiltere Başbakanı Johnson ise daha sonra Twitter’da yaptığı açıklamada Biden ile Demoratların kampanya sloganlarından olan bir ifadeye atıfla “pandemiden daha güçlü” çıkmak için beraber çalışmayı umduğunu söyledi.

Bütün G7 ülkeleri liderleri ve Trump’a yakınlığı ile bilinen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman da Biden'ı kutladı.

Pompeo Türkiye'ye gidiyor

Öte yandan seçimlerin ardından çıkacağı ilk resmi ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Pompeo'nun resmi ziyaretleri 13-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki ziyaret takvimine göre Pompeo ilk olarak Paris’e gidecek. Türkiye gezinin ikinci durağı olacak. Açıklamada Pompeo’nun İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelerek Türkiye ve bölgedeki dini sorunlar ve dini özgürlükler konusunu görüşeceği belirtiliyor.

Pompeo bakanlıkta basın mensuplarına dün verdiği bir brifingde yapacağı ziyaretlerle ilgili olarak her ülkede yapılacak görüşmelerin doğal olarak farklı olacağını söyledi ancak “Birçoğu eminim bu yönetimin Ortadoğu’da barış ve işbirliği sağlamak için gösterdiği tarihi çabalara odaklanacaktır” ifadelerini kullandı.

AFP, Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı göndererek, Türkiye-ABD ilişkilerinin köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.  

Merkel Joe Biden’ı tebrik etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD Başkanlık seçimini kazandığı kesinleşen Joe Biden’ı tebrik etti. Merkel Atlantik'in iki yakası arasında daha yakın bir işbirliği için çağrıda bulundu.  

Biden döneminde Türkiye ile ilişkiler nasıl şekillenecek?

Biden’ın başkanlığı ile birlikte dikkatler Ankara-Washington ilişkisinde. Kısa vadede bu ilişkiyi zorlayacak en kritik konular; S-400 hava savunma sistemi, Gülen’in iadesi ve Halkbank davası gösteriliyor.  

Benzer içerik

USA I Wilmington Delaware I Joe Biden

ABD başkanlık seçimini Joe Biden kazandı 07.11.2020

ABD'de başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazandı. Biden, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım, bana oy vermiş olsanız da olmasanız da" dedi.

Türkei Joe Biden und Recep Tayyip Erdogan Pressekonferenz in Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'i tebrik etti 10.11.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı göndererek, Türkiye-ABD ilişkilerinin köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Türkei Ankara | Türkischer Vizepräsident Fuat Oktay

Biden'ın seçilmesine Türk hükümetinden ilk tepki 08.11.2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Joe Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Oktay, Biden'ın seçilmesinin Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Konflikt in Berg-Karabach (AP/dpa/picture alliance)

Kremlin: Dağlık Karabağ'da Türk barış gücü askeri olmayacak

Kremlin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerleri dışında asker konuşlandırılmayacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  