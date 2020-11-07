Biden'dan dünyaya mesaj: Amerika geri dönüyor

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dünya liderlerinin tebriklerini kabul etmeye devam ediyor. Biden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Macron ve Johnson'ın Biden’a tebriklerini ilettiği belirtildi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada “Amerika’nın geri döndüğünü söylüyorum. Oyuna geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden'ın geçiş ekibi, yeni Başkan'ın Donald Trump'ın aksine Covid-19 ve küresel ısınma ile mücadelede Avrupa ile birlikte hareket etmeyi planladığını açıkladı.

Biden'ın, Trump'ın çeşitli konularda eleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmede Merkel'in liderliğini övdüğü ve transatlantik ilişkilerin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Biden ile 20 dakika görüşen ve Trump ile yakın bir ilişkisi olan İngiltere Başbakanı Johnson ise daha sonra Twitter’da yaptığı açıklamada Biden ile Demoratların kampanya sloganlarından olan bir ifadeye atıfla “pandemiden daha güçlü” çıkmak için beraber çalışmayı umduğunu söyledi.

Bütün G7 ülkeleri liderleri ve Trump’a yakınlığı ile bilinen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman da Biden'ı kutladı.

Pompeo Türkiye'ye gidiyor

Öte yandan seçimlerin ardından çıkacağı ilk resmi ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Pompeo'nun resmi ziyaretleri 13-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki ziyaret takvimine göre Pompeo ilk olarak Paris’e gidecek. Türkiye gezinin ikinci durağı olacak. Açıklamada Pompeo’nun İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelerek Türkiye ve bölgedeki dini sorunlar ve dini özgürlükler konusunu görüşeceği belirtiliyor.

Pompeo bakanlıkta basın mensuplarına dün verdiği bir brifingde yapacağı ziyaretlerle ilgili olarak her ülkede yapılacak görüşmelerin doğal olarak farklı olacağını söyledi ancak “Birçoğu eminim bu yönetimin Ortadoğu’da barış ve işbirliği sağlamak için gösterdiği tarihi çabalara odaklanacaktır” ifadelerini kullandı.

AFP, Reuters / SSB, BK

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