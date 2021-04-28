Biden'dan "Amerika yeniden ilerliyor" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasından bu yana Kongre'de yaptığı ilk konuşmada, ABD'nin geleceğine dair iyimser mesajlar verdi.

Senato ve Temcilciler Meclisi'nin ortak oturumunda konuşan Biden, "Şimdi sadece 100 gün sonra halka şunu söyleyebilirim: Tehlikeleri imkanlara, krizleri fırsatlara, engelleri güce dönüşterek, Amerika yeniden ilerliyor" dedi.

Yüzyılın en feci pandemisinin, Büyük Buhran'dan beri kaydedilen en ağır ekonomik krizin ve iç savaştan beri demokrasiye yapılan en büyük saldırının yaşandığı bir dönemde ABD'nin yönetimini devraldığını belirten Biden, ancak Amerika'dan hiç vazgeçmediğini söyledi.

"Amerika artık kalkışa hazır" diyen Biden, "geleceğe dair rekabette kazanabilmek için" altyapıya, araştırmaya ve eğitime yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında geleceğe dönük planlarını anlatan Biden, ailelere daha fazla destek sağlanması için yüksek gelirlilerden alınan vergilerin artırılmasını savundu.

"Dünyanın geri kalanı bizi beklemiyor" diyen Biden, muhalefetteki Cumhuriyetçilere reform planlarında iş birliği çağrısı yaptı. "21'inci yüzyılı kazanmak için dünyanın geri kalanı ile rekabet etmeyi unutacak kadar birbirimizle meşgul olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'in konuşması sırasında, kürsünün arkasındaki koltuklarda Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oturdu

İstihdam yaratma planı

Yaklaşık 2 trilyon dolar hacmindeki "Amerikan İstihdam Planını" tanıtan Biden, bunun "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana istihdam sağlayacak en büyük plan" olduğunu söyledi. "Milyonlarca ücreti iyi olan istihdam" yaratacağını belirten Biden, aynı zamanda iklim değişikliğine önemli bir katkı sunacağını vurguladı. Ancak Cumhuriyetçiler bu planı, çok pahalı olduğu gerekçesiyle reddediyor. Kongre'de çok az farkla üstünlüğü elinde tutan Demokrat Başkan, bu plan konusunda muhalefetin önerilerine açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Irkçılığa karşı mücadele konusunda da mesajlar veren Biden, emniyet birimlerinde kapsamlı bir reform yapılacağını söyledi. George Floyd'un, bir yıl önce beyaz bir polis memurunun dizini boynuna bastırarak öldürmesine işaret eden Biden, "Hepimiz siyah Amerikanın boynunda, adaletsizliğin dizini gördük" ifadesini kullandı. Biden konuşmasında, ülkedeki silah yasasının sertleştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Başkan Biden'ın Capitol'deki konuşması sırasında pandemi kurallarına uyuldu

Dış politika mesajları

Biden'ın konuşmasında iç politika ağırlıklı olsa da, ABD Başkanı dış politikaya ilişkin mesajlar da vererek, Çin ve Rusya ile gerginlik arayışı içinde olmadıklarını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ABD ile Çin arasındaki "rekabeti" memnuniyetle karşıladığını ve gerginlik aramadığını söylediğini belirten Biden, "Ama Amerikanın çıkarlarını savunacağımızı da açık bir şekilde dile getirdim" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de ABD'nin "gerilimi tırmandırmak" istemediği mesajını veren Biden, ancak Putin'e "eylemlerinin sonuçları olacağını" açık olarak söylediğini ifade etti. ABD, seçimlere müdahale ettikleri ve siber saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımları devreye sokmuş ve çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Çin ve Rusya ile gerilim yaratan konularda söylemini sertleştiren Biden, iklim koruma ve silahsızlanma gibi konularda ise bu ülkelerden iş birliğinden yana bir tutum izliyor.

AFP,dpa/JD,HT

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