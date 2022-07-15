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Fotoğraf: Steve Parsons/PA Wire/empics/picture alliance
PolitikaOrtadoğu

Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası jesti

2 saat önce

ABD Başkanı Biden’ın ziyaretine saatler kala açıklama yapan Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail de dahil bütün ülkelere açtığını duyurdu. Biden gelişmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

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Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil bütün ülkelere açacağını duyurdu. Suudi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (GACA) Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının, uluslararası hava sahasını kullanan sivil uçuşlar arasında ayrım yapmamayı öngören bir uluslararası sivil havacılık anlaşmasına da uyumlu olarak, hava sahası kullanımı konusunda talepleri yerine getiren bütün sivil havacılık şirketlerine açıldığını bildirdi. 

Bu açıklamayla Suudi Arabistan'ın hava sahası, İsrail'e ait sivil havacılık şirketlerine de açılmış oldu. Açıklamada, bu kararın Suudi Arabistan'ın üç kıtayı birleştiren küresel bir merkez olma pozisyonunu daha da sağlamlaştıracağı ve uluslararası hava yoluyla bağlantıyı artıracağı kaydedildi.

Biden: İsrail'den Cidde'ye uçacak ilk ABD Başkanı olacağım

Gün içerisinde bu ülkeyi ziyaret edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Riyad'dan gelen söz konusu açıklamayı olumlu karşıladığını ifade etti. 

Ortadoğu gezisinin ilk ayağı için İsrail'de bulunan ABD Başkanı Biden,Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinden sonra uğrayacağı son durağı olan Suudi Arabistan'ın bu kararını "tarihi" olarak nitelendirdi. Biden bu adımın daha entegre edilmiş ve stabil bir Ortadoğu için önemli olduğunu söyledi.

"Bugün, İsrail'den Cidde, Suudi Arabistan'a uçacak ilk ABD Başkanı olacağım" diyen Başkan Biden, "Suudi Arabistan'ın kararı, İsrail'in Suudi Arabistan da dahil bölgeye daha fazla entegrasyonuna yardımcı olabilir" söyleminde bulundu. Biden, bu adımın Suudi Arabistan ile istikrarlı bir şekilde aylarca sürdürülen diplomatik görüşmeler sonucunda geldiğini aktardı.

İsrail'den Biden ve Riyad yönetimine teşekkür

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başkan Biden'a, "ABD ile Suudi Arabistan arasındaki uzun, yoğun ve gizli diplomatik görüşmeler için teşekkür ederken, Riyad yönetimine de hava sahasını açtığı için teşekkürlerini ifade etti. Lapid açıklamasında, "Bunun daha ilk adım" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan hava sahasına girmemek, İsrail'e giden ve İsrail'den kalkan bazı uçak rotalarını uzatıyor ve uçuş için daha fazla zaman harcanmasıyla daha fazla yakıt harcanmasına neden oluyordu. İsrail'i resmi olarak tanımayan Suudi Arabistan, İsrail-Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile resmi bir ilişkinin başlaması için girişimde bulunmayacaklarını ifade ediyor.

ABD'nin öncülüğünde yürütülen diploması kapsamında birçok Ortadoğu ülkesi İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya başladı. Suudi Arabistan'ın bu ülkelerin arasına katılması beklenmezken, özellikle ortak düşman olarak gördükleri İran'a karşı İsrail ile Suudi Arabistan'ın perde arkasında birlikte çalıştıkları uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

 

AFP,dpa,Reuters / DÇÜ,ET

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