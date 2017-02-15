Biden: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımı ile bugün New York'ta başladı. Pazartesi gününe kadar sürecek BM Genel Kurulunun ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden da bir konuşma yaptı. ABD Başkanı sıfatıyla ilk kez BM Genel Kuruluna katılan Biden, konuşmasında Çin'e işaret ederek ABD'nin "yeni bir Soğuk Savaş" istemediğini vurguladı ve dünyadaki sorunların çözümünde diplomasiden yana olduğu mesajını verdi.

"Yeni bir Soğuk Savaş veya kesin olarak ayrılmış bloklardan oluşan bir dünya" istemediklerini vurgulayan Biden, dünyanın büyük güçlerinin uluslararası ilişkilerini titizlikle şekillendirme sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Biden, bu nedenle de sorumluluk içinde yürütülen bir rekabetin anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ekonomik ve askeri olarak güçlenen Çin'i en büyük sınama olan gören Biden konuşmasında doğrudan Çin'den söz etmemekle birlikte ABD'nin sert bir rekabete hazır olduğunu, ortak ve müttefiklerinin yanında bulunduğunu ve güçlü ülkelerin zayıf olanlar üzerinde egemenlik kurma çabalarına karşı durduğunu belirtti.

"Amansız diplomasi" dönemi

ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekme kararını savunan Biden, bunun diplomaside yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. "Bu dönemde amansız bir savaşa son verirken, yeni amansız bir diplomasi dönemi başlattıklarını" belirten Biden, askeri şiddetin sadece son çare olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Biden konuşmasında ABD'nin "diğer alanlarda yoğun görüş ayrılıkları yaşasa bile" sorunları aşma yönünde barışçı çözümler için çaba gösteren her ülke ile iş birliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'nin tarihi ortakları ile iş birliğinin sürdürülmesine de vurgu yapan Başkan Biden, "Güvenliğimiz, refahımız ve özgürlüğümüz bence daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağlı" şeklinde konuştu. "Bu nedenle de daha önce olmadığı kadar çok iş birliği yapmalıyız" ifadesini de sözlerine ekleyen Biden, küresel koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği ve dünya genelinde barış ve güvenliği aşılması gereken zorluklar olarak sıraladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres: Alarm vermek için buradayım

ABD Başkanı Biden'dan önce konuşan BM Genel Sekreteri Guterres ise iklim değişikliği ve pandemi açısından dünyanın durumuna ilişkin karamsar bir tablo çizdi. İnsanlığın bir uçurumun kenarında bulunduğunu ve yanlış yöne doğru ilerlediğini ifade eden Guterres, dünyanın daha önce hiç bu kadar tehdit altında olmadığını ve bu kadar derinden kutuplaşmadığını dile getirdi.

"Alarm vermek için buradayım" diyen Guterres, "Dünyanın uyanması gerekiyor" dedi. Covid-19 pandemisinin sona ermesi için zengin ülkelere ellerinde kalan fazla aşıları yoksul ülkelere verme çağrısında bulunan Guterres, Afrika'da insanların yüzde 90'ından fazlasının hâlâ aşı olmadığını hatırlattı.

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına da değinen Guterres, küresel sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5 derece azaltılması için varılan uluslararası mutabakata ulaşmanın zor olduğunu belirterek, bu konuda fırsatın hızla kaçmak üzere olduğunu dile getirdi.

AFP,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe