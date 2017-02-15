 Biden: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz | DÜNYA | DW | 21.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, sorunların çözümü için diplomasiden yana oldukları mesajını verdi. BM Genel Sekreteri ise pandemi ve iklim krizine işaret ederek "Uçurumun eşiğindeyiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımı ile bugün New York'ta başladı. Pazartesi gününe kadar sürecek BM Genel Kurulunun ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden da bir konuşma yaptı. ABD Başkanı sıfatıyla ilk kez BM Genel Kuruluna katılan Biden, konuşmasında Çin'e işaret ederek ABD'nin "yeni bir Soğuk Savaş" istemediğini vurguladı ve dünyadaki sorunların çözümünde diplomasiden yana olduğu mesajını verdi.

"Yeni bir Soğuk Savaş veya kesin olarak ayrılmış bloklardan oluşan bir dünya" istemediklerini vurgulayan Biden, dünyanın büyük güçlerinin uluslararası ilişkilerini titizlikle şekillendirme sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Biden, bu nedenle de sorumluluk içinde yürütülen bir rekabetin anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ekonomik ve askeri olarak güçlenen Çin'i en büyük sınama olan gören Biden konuşmasında doğrudan Çin'den söz etmemekle birlikte ABD'nin sert bir rekabete hazır olduğunu, ortak ve müttefiklerinin yanında bulunduğunu ve güçlü ülkelerin zayıf olanlar üzerinde egemenlik kurma çabalarına karşı durduğunu belirtti.

"Amansız diplomasi" dönemi

ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekme kararını savunan Biden, bunun diplomaside yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. "Bu dönemde amansız bir savaşa son verirken, yeni amansız bir diplomasi dönemi başlattıklarını" belirten Biden, askeri şiddetin sadece son çare olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Biden konuşmasında ABD'nin "diğer alanlarda yoğun görüş ayrılıkları yaşasa bile" sorunları aşma yönünde barışçı çözümler için çaba gösteren her ülke ile iş birliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'nin tarihi ortakları ile iş birliğinin sürdürülmesine de vurgu yapan Başkan Biden, "Güvenliğimiz, refahımız ve özgürlüğümüz bence daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağlı" şeklinde konuştu. "Bu nedenle de daha önce olmadığı kadar çok iş birliği yapmalıyız" ifadesini de sözlerine ekleyen Biden, küresel koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği ve dünya genelinde barış ve güvenliği aşılması gereken zorluklar olarak sıraladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres: Alarm vermek için buradayım

ABD Başkanı Biden'dan önce konuşan BM Genel Sekreteri Guterres ise iklim değişikliği ve pandemi açısından dünyanın durumuna ilişkin karamsar bir tablo çizdi. İnsanlığın bir uçurumun kenarında bulunduğunu ve yanlış yöne doğru ilerlediğini ifade eden Guterres, dünyanın daha önce hiç bu kadar tehdit altında olmadığını ve bu kadar derinden kutuplaşmadığını dile getirdi.

"Alarm vermek için buradayım" diyen Guterres, "Dünyanın uyanması gerekiyor" dedi. Covid-19 pandemisinin sona ermesi için zengin ülkelere ellerinde kalan fazla aşıları yoksul ülkelere verme çağrısında bulunan Guterres, Afrika'da insanların yüzde 90'ından fazlasının hâlâ aşı olmadığını hatırlattı.

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına da değinen Guterres, küresel sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5 derece azaltılması için varılan uluslararası mutabakata ulaşmanın zor olduğunu belirterek, bu konuda fırsatın hızla kaçmak üzere olduğunu dile getirdi.

AFP,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Biden Şi ile 7 aydır ilk kez görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yedi aydır ilk kez telefonla görüştü. Çin-ABD ilişkileri gerilimli seyrederken iki taraf ticari anlaşmazlıkların bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye çalışıyor.  

Biden: Kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki durumla ilgili kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt verdi. Biden Taliban'ın hızlı ilerleyişinden, ülkeyi terk eden Afgan siyasileri ve savaşmayan orduyu sorumlu tuttu.  

BM raporu: Küresel sıcaklık 2030'a kadar 1,5 derece artacak

BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre, küresel sıcaklık öngörülenden on yıl önce, 2030'a kadar 1,5 derece artacak. Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin "insan ürünü" olduğu açık.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kanada Wahlen 2021 Wahlkampf Justin Trudeau

Kanada'da seçimin galibi Trudeau

Kanada'da yapılan erken seçimlerin galibi ilk sonuçlara göre Başbakan Justin Trudeau'nuın liderliğindeki Liberal Parti oldu. Ancak parti tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  