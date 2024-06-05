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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden yasa dışı göçü kısıtlayan önlemleri artırdı

5 Haziran 2024

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırı üzerinden yasa dışı göçü sertleştiren önlemler içeren bir kararname imzaladı.

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ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Michael Reynolds/EPA

ABD Başkanı Joe Biden Meksika sınırı üzerinden ülkeye gelen düzensiz göçmenlere karşı önlemlerin sertleştiren bir kararname imzaladı. Gece yürürlüğe giren kararname, sınırı yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin sayısının belirli bir limiti aşması durumunda iltica başvurusu yapmalarına izin vermeden derhal sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

Biden dün Washington'da yaptığı açıklamada Kongre'de Cumhuriyetçilerin bu planı reddetmesi nedeniyle sınır güvenliğini sağlamak için bu adımı attığını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, ülkede Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde kendisine rakip olan eski Başkan Donald Trump'ı seçim kampanyasında yarar sağlaması için ilgili yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini sabote etmekle suçladı. Sınırdaki personel sayısının ve mali kaynağın artırılması konusunda partiler üstü bir iş birliğini tercih edeceğini belirten Biden "Ancak Cumhuriyetçiler bana başka bir seçenek bırakmadı" dedi. Biden bu nedenle de ilgili kararnameyi imzaladığını kaydetti.

Cumhuriyetçiler, Kongre'de benzer adımları öngören bir tasarının kabul edilmesini aylardır engelliyordu.

Sınır dışı uygulaması kolaylaşacak

Yeni düzenleme, Meksika sınırından yasa dışı yollardan geçerek ABD'ye gelen göçmenlerin sayısının bir hafta içinde günde 2 bin 500'ü aşması durumunda devreye girecek. Bu sayısının bin 500'ün altına düşmesi halinde ise öngörülen tedbirler devre dışı kalacak.

Biden'ın imzaladığı kararnameye göre, yanında yetişkin bulunmayan çocuklar, ciddi hastalığı olanlar ve insan ticaretinin mağdurları için istisna yapılacak. Bunun dışında Meksika sınırı üzerinden ABD'ye yasa dışı yollardan giriş yapan herkes geldikleri ülkeye geri gönderilecek.

ABD-Meksika sınırı dikenli teller önünde bekleyen insanlar
Biden'ın imzaladığı kararname sınır dışı uygulamasını kolaylaştırıyorFotoğraf: David Peinado/Anadolu/picture alliance

Daha önceki uygulamada, göçmenlerin çoğunluğuna iltica başvurusu yapma hakkı tanınıyor, nihai karar çıkana kadar da ülkede kalmalarına izin veriliyordu. İlgili kurumların üzerindeki yük nedeniyle bu kararın çıkması yıllar sürebiliyordu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, sınırı yasa dışı yollardan geçerek ülkeye gelen göçmenlerin sayısı şu anda günde 4 bini bulunuyor. ABD-Meksika arasındaki sınır yaklaşık 3 bin 200 kilometre.

Kararnameye tepkiler

Yasa dışı yollardan göçü engellemeyi hedefleyen kararname ülkede ve uluslararası düzeyde eleştirilere de neden oldu.

Biden'ın partisi Demokrat Parti'den siyasetçi Pramila Jayapal, kararnameyi "yanlış yöne giden tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi. Jayapal, ABD yasalarının yanı sıra uluslararası sözleşmelerle de iltica başvurusunda bulunma hakkının sabit olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) de sığınma talep etme hakkının bir insan hakkı olduğuna vurgu yaptı. BM Sözcüsü Florencia Soto Nino ülkesinde zulüm görme korkusu olan herkesin güvenli bölgelere gitme hakkı olduğunun altını çizerek, sınır dışı edilmeden veya reddedilmeden önce bu hakkın incelenmesi gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise Biden'ın imzaladığı kararnameyi seçim yılında yapılan "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi. Johnson sınır güvenliği için yeni mali kaynak ayrılmadığını, ABD'de yasa dışı yollardan kalanların da sınır dışı edilmesinin öngörülmediğini savundu.

ABD'de seçimler öncesinde göç tartışma yaratan konuların başında geliyor.

dpa, Reuters/JD, EC

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