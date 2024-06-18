Biden yarım milyon kişiye vatandaşlık yolunu açtı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde on binlerce belgesiz göçmene vatandaşlık yolunu açtı. Plana göre, bir Amerikan vatandaşı ile evli olan yasa dışı göçmenler ile bu kişilerin çocuklarına oturum ve vatandaşlık verme süreci kolaylaştırılacak.

Biden'ın duyurduğu yeni uygulama vatandaşlık hakkını genişletmiyor, ancak başvuru sürecini kolaylaştırıyor. Daha önce vatandaşlık için ilk adım olan oturum vizesine başvurular ancak ABD dışından yapılabilirken, artık ülkeden ayrılmadan vize talep edilebilecek.

Joe Biden Fotoğraf: Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

Uygulamadan, en az 10 yıldır ABD'de bulunan ve 17 Haziran 2024 tarihinden önce bir Amerikan vatandaşı ile evlenmiş olanlar yararlanabilecek. Evliliğin süresine dair ise bir sınırlama bulunmuyor. ABD'li yetkililer bu statüde yaklaşık 500 bin kayıtsız göçmen olduğunu bildiriyor. Ayrıca bu kişilerin, sayıları 50 bin olduğu tahmin edilen çocukları, yani Amerikan vatandaşlarının üvey evlatları da aynı haktan yararlanabilecek.

Eğitim görenlere kolaylık

Başvuru sahibine kalıcı oturumdan önce 3 yıl süreli geçici çalışma vizesi verilecek. Başvuruların yaz sonu alınmaya başlanması beklenirken vize ücretinin ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. Biden yönetimi ayrıca, ABD'ye çocuk yaşta gelen belgesiz göçmenlerin okula devam etmeleri halinde çalışma vizesi almalarını kolaylaştırdı.

On binlerce belgesiz göçmenin hayatını iyileştirmeyi vaat eden düzenleme, Biden'ın güney sınırlarından göçmen girişini sınırlandıran kararını izledi. Kasım seçimleri öncesinde baskı altında kalan Biden, Meksika sınırından ülkeye göçmen girişini azaltacak tedbirler ilan etmiş, iki hafta önce açıkladığı bu karar insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti.

Anketlerde Biden'ın önünde gözüken selef Başkan Donald Trump ise yasa dışı göçmenlerin ülkeyi "zehirlediğini" iddia ederek topluca geri gönderilmelerini savunuyor.

AP,AFP / MUK,ET

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