Biden yönetiminden Türkiye'ye F-16 desteği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısındaABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 satışıhakkındaki bir soruyu yanıtlayan Blinken, "Biden yönetimi Türkiye'nin mevcut F-16'larının geliştirilmesi ve Türkiye'ye yeni F-16 tedarik edilmesine yönelik paketi güçlü şekilde desteklemektedir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Çünkü Türkiye'nin NATO müttefiki bir ortak olarak NATO'da en yüksek standartlarda faaliyet göstermeye devam etmesi hem bizim ulusal çıkarımızadır hem de ittifakın güvenlik açısından çıkarınadır" diye ekledi.

Türkiye ile uzun yıllara dayanan savunma ve güvenlik ilişkileri bulunduğunu hatırlatan Blinken, "Sayın Başkan Biden'ın da dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun müşterek çalışabilirliği bizim için bir öncelik olmaya devam ediyor" dedi. Blinken, F-16'ların satış sürecinin tamamlanması konusunda "resmi bir takvim" açıklayamayacağını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın "mümkün olan en kısa sürede" NATO'ya katılmasına da güçlü şekilde destek verdiğini belirtti. ABD'li Bakan, her iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için imzalanan üçlü memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme doğrultusunda "somut adımlar" attığını ifade etti.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yaptıkları deprem yardımlarını sürdürme sözü verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu'ndan resmi bildirim çağrısı

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu da Blinken ile yaptıkları görüşmede Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili son durumu da ele aldıklarını belirterek "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Bu konuda Kongre'ye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Ve bu sürecin de süratle tamamlanması, her iki tarafın da yararınadır. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor. Bazı çevrelerce bu sürecin Kongre'de geciktirilmemesi ya da engellenmemesi gerekiyor. Kongre'nin de engelleyici değil, destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şart koşmak doğru değil"

Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle bağdaştırılmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Kongre'de bazı senatörlerin yazdığı mektuptan da haberdarız.Birbirinden bağımsız iki konunun, özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. ABD ve Türkiye yönetimleri olarak bu konuda ortak duruş sergilemek bence kritik öneme haizdir" diye konuştu.

Ankara'nın F-16 talebinin karşılanmasının hem ABD-Türkiye ilişkileri açısından hem de NATO'nun savunma kabiliyetleri açısından "son derece önemli" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Zaten ABD yönetimi de Kongre'yle diyaloğunda bunu açık ve net biçimde söylüyor" dedi.

Türkiye'nin F-35 programı kapsamında ödediği 1,4 milyar doların geri ödenmesi için yaptığı çağrıyı da yineleyen Çavuşoğlu, "F-35 programının ortağıydık. CATSA yaptırımları sebebiyle Türkiye, F-35 programından çıkarıldı. Ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bir rakam. Türkiye bu programda olmadığına göre, ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek de en doğal hakkımız. Bu konuda da müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayi işbirliğimizde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa süre içinde kaldırılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Blinken-Erdoğan görüşmesi

Blinken, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

DW/CÖ,BÖ