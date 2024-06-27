Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya gelecek

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump bugün ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki CNN televizyonunda yapılacak 90 dakikalık seçim düellosu yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) başlayacak.

Biden ve Trump'ın televizyon düellosunda göç politikası, kürtaj hakkı gibi iç politikaya dair konuların yanı sıra Ukrayna ve Gazze savaşları gündeme gelecek. İki lider arasındaki bir sonraki televizyon düellosunun ise 10 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Seyircisiz olarak yapılacak tartışma sırasında konuşmayan başkan adayının mikrofonu kapalı kalacak, kürsüde sadece bir kalem ve not alabilmeleri için kağıt olacak, reklam arasında seçim ekipleriyle konuşmalarına da izin verilmeyecek.

Biden ve Trump arasındaki televizyon düellosunun zamanlaması da erken ve alışılmadık olarak değerlendiriliyor. Eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin Temmuz ayı ortasındaki kongresinde, Biden'ın ise Demokrat Parti'nin Ağustos ayındaki kongresinde başkanlığa resmen aday gösterilmesi bekleniyor. Ülkede yapılan ön seçimlerde Trump da Biden da gereken delege sayısını sağlayarak, adaylığı garantilemişti.

Nobel ödüllü iktisatçılardan Trump uyarısı

ABD'de yapılan seçim anketleri Biden ve Trump arasındaki başkanlık yarışının 2020 yılında olduğu gibi başa baş geçeceğini gösterirken, Trump'ın yeniden seçilmesi ihtimaline karşı kaygılar da artıyor.

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi 16 iktisatçı yazdıkları ortak açık mektupta Trump'ın yeniden seçilmesinin ABD ekonomisinde yaratacağı riskler konusunda uyarıda bulundu. ABD medyasında yayımlanan mektupta, ekonomik başarının en önemli faktörlerinden birinin hukukun üstünlüğü ile ekonomik ve politik güvenliğin sağlanması olduğu vurgulandı. Uluslararası kurallara uymanın ve diğer ülkelerle normal ve istikrarlı ilişkiler yürütmenin de şart olduğunu belirten iktisatçılar "Donald Trump ve öngörülemeyen eylemleri ile politikası bu istikrarı ve ABD'nin dünyadaki konumunu tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Açık mektupta imzası olan iktisatçılar, daha iyi bir ekonomi politikasının nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da Başkan Joe Biden'ın uyguladığı ekonomik programın Trump'ınkinden çok daha iyi olduğu konusunda hem fikir olduklarını belirtti. Biden'ın altyapı, ülke içi üretim ve iklim korumada ekonomi açısından önemli yatırım kararları aldığı kaydedilerek, Biden'ın dört yıl daha ülkeyi yönetmesi halinde ABD'nin ekonomik açıdan toparlanmasında ilerleme sağlanacağı ifade edildi.

Açık mektupta, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde "sorumsuzca hazırladığı bütçe" ile enflasyonun artmasından kaygı duyulduğu da belirtildi.

Kasım ayındaki seçim sonucunun yıllar hatta on yıllarca ekonomiyi etkileyecek sonuçları olacağını belirten iktisatçılar, "Trump'in ikinci döneminin ABD'nin dünyadaki ekonomik konumu üzerinde olumsuz etkileri olacağına ve ülke içindeki ekonomiyi istikrarsızlaştıracak bir tesir yaratacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

DW, AFP, dpa/JD, BÖ

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