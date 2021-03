Biden ve Harris Asya kökenli Amerikalılara yönelik ırkçılığı kınadı

Sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırların gerçekleştirildiği Atlanta kentini ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ırkçılığı lanetleyerek Asya kökenli Amerikalılara taziye dileklerini iletti. Cuma günü Atlanta’da Asya kökenli parlamenterle bir araya gelen Biden, görüşme sonrası yaptığı konuşmada, Asya kökenli Amerikalılar ve Pasifik Adalılar arasındaki korkuya ilişkin duyduğu hikayelerin yürek burkucu olduğunu söyledi. Biden, Asya kökenlilerin koronavirüs pandemisi boyunca günah keçisi ilan edilerek sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü ifade ederek, "Sessizliğimiz suç ortaklığı anlamına gelir. Suç ortağı olamayız" dedi. Joe Biden ayrıca tüm Amerikalıları bağnazlığa karşı durmaya çağırdı.

ABD Başkanı Atlanta yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıları, "ülkedeki silah şiddetinin (yol açtığı) kamusal sağlık krizinin" bir örneği olarak nitelendirdi. Bu arada Demokrat Parti çevresinden bazı isimler, silah yasasında söz verdiği reform adımlarını daha hızlı atması için Biden üzerindeki baskıyı artırıyor.

Trump'a "Çin virüsü" eleştirisi

ABD'nin ilk Güney Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Harris ise failin saldırıyı düzenleme motivasyonunun hala araştırıldığını, ancak öldürülen sekiz kişiden altısının Asya kökenli ve yedisinin kadın olduğunun kesin olduğunu ifade etti.

Harris, "Irkçılık ABD’de bir gerçeklik. Her zaman öyle oldu. Yabancı düşmanlığı ABD’de bir gerçeklik. Her zaman öyle oldu. Cinsiyetçilik de aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Kendisinin ve Başkan Biden’ın bu duruma sessiz kalmayacağını ve şiddete, nefret suçları ve ayrımcılığa karşı her zaman seslerini yükselteceklerini söyleyen Harris, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(ABD’de) Herkesin işe gitme, okula gitme, sokakta yürüme ve güvende hissetme; ayrıca Amerikalı olarak tanınma hakkı var. Öteki olarak, onlar olarak değil, biz olarak" diye yazdı.

Hem Biden, hem de Harris, Covid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendiren ABD eski Başkanı Donald Trump’a da atıfta bulundu. Harris, "Geçen yıl, inanılmaz güçlü pozisyonlarda bulunan ve Asya kökenli Amerikalıları günah keçisi ilan eden insanlar vardı" ifadelerini kullanırken, Biden, "Sözcüklerin sonuçları olduğunun her zaman bilincindeydik. Bunun adı 'koronavirüs'. Nokta." diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kenti yakınlarında, üç farklı masaj salonunda sekiz kişi silahla vurularak öldürülmüştü. İlk saldırı geçen salı günü öğleden sonra Atlanta'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Cherokee County'de düzenlenmiş, saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Ardından aynı kentte yan yana faaliyet gösteren iki masaj salonuna da silahlı saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden altısının Asya kökenli olduğu belirtilmişti.

ABD’de pandeminin ilan edildiği Mart 2020’den bu yana, Asya kökenlilere yönelik ırkçı saldırılarda belirgin bir artış gözleniyor. Asya kökenli Amerikalılara ve Pasifik Adalılara yönelik artan saldırıları raporlamak üzere kurulan Kaliforniya merkezli sivil toplum örgütü Stop AAPI Hate’in verilerine göre bu tarihten bu yana yaklaşık 3 bin 800 saldırı kayıtlara geçti.

AP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe