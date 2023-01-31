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US-Präsident Joe Biden
Fotoğraf: Drew Angerer/Getty Images
PolitikaUkrayna

Biden Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine karşı

2 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 tipi savaş uçakları gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı. Almanya da Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine karşı çıkarken, Fransa açık kapı bırakıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin, "Ukrayna'ya F-16 tipi savaş uçağı gönderilmesini destekliyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi.

Ukrayna yönetimi, son dönemdeBatılı müttefiklerine Ukrayna'nın ağır silahlar ve savaş uçakları ile desteklenmesi taleplerini artırmıştı. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı Jon Finer, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'ya F-16 sevkiyatının "kategorik olarak" reddedilmediğini söylemiş, ABD'nin temelde hiçbir "özel sistemi" ihtimal dışında bırakmadığını ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta hangi silahlara ihtiyacı olduğunun "düzenli olarak gözden geçirildiğini" belirtmişti.

Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerinden F-16 tipi savaş uçağı talep ediyor
Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerinden F-16 tipi savaş uçağı talep ediyorFotoğraf: Robert Ghement/EPA/dpa/picture alliance

Macron: Kriterler yerine getirilmeli

Fransa'da da Ukrayna'ya  F-16 sevkiyatına açık kapı bırakılmasını savunanlar var. Fransa Ulusal Meclisi'nin savunma komisyonu başkanı Thomas Gassilloud, İngiltere medyasına açıklamasında, "Her talebi kendi özelinde değerlendirmeli ve tüm kapıları açık bırakmalıyız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Kiev'de yaptığı açıklamada, "Temelde hiçbir şey yasak değil" demişti. Ancak Lahey'i ziyaretinde açıklama yapan Macron, gerginliğin daha da tırmanması tehlikesine dikkat çekerek, "yerine getirilmesi gereken bazı kriterler" olduğunu belirtti. Macron, Kiev'in resmi olarak "talepte bulunması" gerektiğini, bunun henüz yapılmadığını ifade etti. Macron ayrıca silahların "gerginliği tırmandırmaması", "Rus topraklarına dokunmaması" ve sadece Ukrayna'nın savunma güçlerini destekleme amacı taşıması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi taleplerini birçok kez geri çevirmiş ve "silah arzı rekabetine" girilmemesi gerektiğini söylemişti.

ABD ve Almanya, Ukrayna'ya savaş tankı ve ağır silah gönderme kararı almıştı. ABD Başkanı Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 31 adet "M1 Abrams" tankı ve 8 adet "M88" tank kurtarma aracı verileceğini duyurmuştu. Almanya Federal Meclisi ise geçen hafta Almanya'nın Ukrayna'ya ilk aşamada 14 adet Leopard 2 tankı göndermesi kararı almıştı.

AFP/BÖ,EC

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