Biden-Trump düellosu: Demokratlarda endişeler arttı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Partili rakibi Donald Trump dün akşam canlı yayında karşı karşıya geldi.

Başkan Biden ve selefi Trump'ın seçim öncesindeki ilk televizyon düellosuna karşılıklı suçlamalar ve hakaretler damgasını vururken Demokrat Parti'de yaşı ve sağlık durumu nedeniyle Biden'ın yeniden aday olmasına ilişkin endişeler arttı.

Trump, Biden'ı ekonomide ve dünya sahnesinde başarısız olmakla suçladı. Biden'ın bu suçlamalara yanıt verirken, hatta yayın boyunca sesinin kısık çıktığı, kelimeleri bulmakta zorlandığı, bazen dilinin dolandığı ve zaman zaman da söylediklerinin güçlükle anlaşıldığı dikkati çekti. Biden'ın kampanya ekibi, ABD Başkanı'nın soğuk algınlığı nedeniyle sesinin bu şekilde çıktığını belirtti.

Eski Başkan Trump, yayın boyunca Biden'a yönelik suçlamalarda bulundu Fotoğraf: Michael Reynolds/EPA

Mevcut Başkan ve eski Başkan arasındaki ilk televizyon düellosunda, her iki siyasetçi de birbirini tarihteki en kötü başkan olmakla suçladı. 81 yaşındaki Biden ve 78 yaşındaki Trump, yayın için Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki CNN stüdyosuna girdiğinde de el sıkışmadı.

Biden, Trump'ın seçilmesi hâlinde, Beyaz Saray'daki ilk hüküm giymiş başkan olacağını savundu. Trump, 2016 seçimlerinden önce porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı sus payı ödemesini örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yaptığı iddiasıyla açılan davada jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu. Trump, ABD tarihinin hüküm giyen ilk eski başkanı olmuştu.

Göç konusunda da Biden, rakibi Trump'ı yalan söylemekle suçladı. Yasa dışı göçmenlerin ABD'ye gelmesinin kabul edildiği yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Biden, bunu destekleyen hiçbir veri olmadığını söyledi ve "Abartıyor, yalan söylüyor" diye konuştu.

Trump ise Biden'ı İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerin tarafını tutmakla suçladı. Biden için "Filistinli gibi davranıyor ama onu sevmiyorlar, çünkü kötü bir Filistinli, zayıf" diyen Trump, Biden'ın İsrail'e işini tamamlama konusunda yardım etmekten kaçındığını savundu. Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta İsrail'in en büyük destekçilerinden biri ABD. Ancak Başkan Biden'dan son zamanlarda İsrail'in savaşı yürütme şekline yönelik eleştirel açıklamalar geliyor.

İzleyici Trump'ı başarılı buldu

Biden'ın yayın sırasında sergilediği performans sonrası seçim anketlerinin Trump'ın önde olduğunu ya da iki siyasetçinin başa baş gittiğini göstermesi Demokratlarda endişeye yol açtı.

Biden'ın sağlık durumu ve yaşı Demokratlar arasında endişeleri artırdı Fotoğraf: Michael Reynolds/EPA

CNN'in yaptırdığı ankete göre, tartışmayı izleyenlerin yüzde 67'si Trump'ın daha başarılı olduğu görüşünü dile getirdi.

Yayın sonrasında CNN'e konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın "son derece güçlü" olduğunu söylerken endişeler olduğunu da kabul etti. Harris, Biden'ın tartışmaya "yavaş" başladığını ancak "güçlü" bir şekilde tamamlandığını söyledi.

ABD Başkanı'nın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield ise Biden açısından "gerçekten hayal kırıklığı yaratan" bir akşam olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti'nin Ağustos ayında Chicago'da yapılacak kongresinde Biden'ın resmen aday gösterilmesi bekleniyor. Başkan Biden kendisi vazgeçmediği sürece de Demokrat Parti'nin başka bir aday göstermesine ihtimal verilmiyor.

DW,AFP/JD, CÖ

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