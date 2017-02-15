Biden Trump'ın göçmen sınırını değiştirmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartının değişmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden’ın geçen şubat ayında yükselteceğini duyurduğu "yıllık göçmen kabul sayısı" şimdilik Trump’ın belirlediği şekilde kalacak.

ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında eski Başkan Trump tarafından belirlenen yıllık 15 binlik göçmen kabul sayısını yükseltme ve bir sonraki mali yıl için yıllık göçmen kabul sınırını 125 bine çıkarma sözü vermişti. Ancak Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, 15 binlik sınırın değişmeyeceği açıklandı.

Biden, şubat ayındaki açıklamalarında, ABD'nin göçmen meselelerindeki ahlaki liderliğinin önemine değinmiş ve ABD'nin diğer ülkeleri de kapılarını ardına kadar açmaya zorlayacağını belirtmişti. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki dünkü basın toplantısında, ABD'nin güney sınırına gelen göçmen sayısındaki artışın başkanın üst sınırı yükseltme sözünü yerine getirmeme kararında bir faktör olduğunu kabul etti.

Ocasio-Cortez: Kabul edilemez

ABD Kongresi'nin, Biden gibi Demokrat Parti'li üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Biden’ın vaatlerinden vazgeçmesine tepki gösterdi.

Ocasio Cortez mesajında, "Kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biden göçmenleri hoş karşılayacağına söz verdi ve insanlar bu söze dayanarak ona oy verdi. Trump yönetiminin tarihsel olarak düşük göçmen kabul sınırı da dahil olmak üzere yabancı düşmanı ve ırkçı politikalarını sürdürmek tamamen yanlış. Sözünde dur" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Kafa karışıklığı yaşandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, konuyla ilgili bir "kafa karışıklığı" yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Trump yönetiminin göçmenlerin kabulüne ilişkin sisteme "derin bir çukur açtığı", bu nedenle Biden'ın açıkladığı hedefin tutturulmasının şu an için mümkün görünmediği ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Biden'ın 15 Mayıs'a dek eylüle kadar olan dönem için yeni bir sınır belirleyeceğini ifade ederek, şimdiki düzenlemenin amacının "belli bölgelerden hemen ek göçmen alımını sağlamak" olduğunu vurguladı.

ABD'ye senelik ne kadar göçmen kabul edileceği her yıl hükümet tarafından belirleniyor. ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump, görev dönemi süresince her yıl ülkeye kabul edilecek göçmen sayısı limitini düşürmüş ve son olarak 15 bine çekmişti. Trump'ın göreve geldiği 2016'da bu sınır 85 bin olarak belirlenmişti.

AFP,dpa,DHA / BÖ,ET

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