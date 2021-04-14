Biden: Sonsuz savaşı bitirme zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, "sonsuz savaş" olarak nitelendirdiği Afganistan savaşını sona erdirme zamanı geldiğini söyleyerek ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilme işlemlerinin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıkladı.

Biden, El Kaide'nin ABD'de düzenlediği 11 Eylül 2001'deki saldırıların 20'nci yıl dönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'daki 2 bin 500 civarındaki ABD askerinin tamamının geri çekileceğini söyledi. Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Belli hedeflerle savaşa girdik. Bu hedeflere ulaştık" dedi. Afganistan savaşı, ABD ordusunun tarihindeki en uzun süreli misyon olma özelliğini taşıyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Biden'ın açıklaması sonrasında ABD'nin çekilme kararına saygı duyduklarını ve pürüzsüz bir geçiş için ABD ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Bundan sonraki dönemde de ABD ve NATO ile birlikte hareket edeceklerini kaydeden Gani, "Afganistan'ın şanlı güvenlik ve savunma güçleri, her zaman olduğu gibi halkını ve ülkesini savunmaya tamamen muktedirdir ve Afgan halkı bundan dolayı onlara sonsuza dek müteşekkir olacaktır" dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Afganistan'daki yabancı askerlerin daha önce belirlenen tarihte ülkeyi terk etmesi konusunda ısrarlı olduklarını belirterek, "Afganistan İslam Emirliği, Doha Anlaşması'nda belirtilen tarihte tüm yabancı kuvvetlerin vatanımızı terk etmesini talep ediyor. Anlaşmanın ihlal edilmesi ve yabancı güçlerin belirtilen tarihte ülkemizden çıkış yapmaması halinde, sorunlar kesinlikle artacak ve anlaşmaya uymayanlar sorumlu tutulacaktır" iadesini kullandı. Doha'da Donald Trump yönetimi döneminde yapılan görüşmelerde ABD, askerlerinin 1 Mayıs'ta ülkeyi terk edecekleri taahhüdünde bulunmuştu.

Obama'dan Biden'a destek

Joe Biden'ın Afganistan ile ilgili kararına eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi. "Başkan Biden'ın ülkemizi yurt içinde inşa etme ve dünya çapında itibarımızı geri kazanma konusundaki cesur liderliğini destekliyorum" diye konuşan eski ABD lideri, "Askerlerimizi tehlikeye attığımız yaklaşık yirmi yıldan sonra, askeri olarak elimizden gelen her şeyi başardığımızı ve geri kalan birliklerimizi eve getirme zamanının geldiğini anlamanın zamanı geldi" dedi. Obama, ABD'nin bundan sonraki "zorlu süreçte" de Afgan halkının yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Kunduz'da ABD askerleri (Arşiv)

Tepkiler geldi

Demokrat partili senatör Jeanne Shaheen ise ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi için Eylül ayının beklenmesini eleştirdi. Shaheen, "Başkanın Afganistan'dan ayrılmak için Eylül ayını son tarih olarak belirlediği kararı karşısında hayal kırıklığına uğradım" dedi. Demokrat senatör, Biden yönetimine yaptığı çağrıda Afganistan'da bir geçiş hükümeti kurulması yönünde müttefiklerin desteklenmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Cumhuriyetci senatör Lindsey Graham ise çekilme kararını eleştirerek, "Çekilerek ne kaybediyoruz? 11 Eylül'e karşı bir sigorta poliçesini kaybediyoruz" ifadesini kullandı. Mümkün olan en kötü sonucun çekilmek ve işlerin iyi sonuçlanmasını ummak olduğunu söyleyen Graham, "Kusura bakmayın ama Başkan Biden, savaşı bitirmediniz, uzattınız" diye konuştu.

CIA Başkanından güvence

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ise ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi halinde ülkede Afganistan kaynaklı bir güvenlik sorunu yaşanmayacağını belirterek, "ABD ordusunun geri çekilme zamanı geldiğinde, ABD hükümetinin tehditleri algılama ve bunlara göre harekete geçme yeteneği olacaktır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO'dan işbirliği mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da konuşlu askerlerin çekilmesinin kolay bir karar olmadığını ve bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Aylardır söylediğim gibi, bir ikilemle karşı karşıyayız. Çünkü düzenli bir şekilde ayrılmanın alternatifi potansiyel olarak daha fazla NATO askeri ile uzun vadeli, açık uçlu bir askeri taahhüt için hazırlıklı olmaktır" dedi. Askerlerin çekilmesinin Afganistan ile olan ilişkilerin sona ereceği anlamına gelmediğini ifade eden Stoltenberg, "Bu Afganistan ile ilişkimizin sonu değil, daha çok yeni bir dönemin başlangıcıdır. NATO Afgan halkının yanında olmaya devam edecek. Ancak şimdi Afgan halkının şiddete son veren sürdürülebilir bir barış inşa etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AFP,rts/TY,BK

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