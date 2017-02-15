Biden: Rus işgali tehlikesi halen "çok yüksek"

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden eldeki tüm işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığını gösterdiğini belirtti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi planının olmadığını da ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini çekmediğini söyleyen Biden, Moskova'nın işgali gerekçelendirmek için bir sahte bayrak operasyonuna girişeceğini düşünmek için sebepler bulunuğunu kaydetti.

Diplomatik çözüm yolunun halen açık olduğunu belirten Biden bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etmesini istediğini belirtti.

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Blinken: Kimyasal saldırı olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Rus güçlerinin Ukrayna'yı işgale hazırlandığını ve bu saldırının "gelecek günlerde" gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya'nın saldırıya gerekçe olarak bir mazaret üretmeyi planladığını söyleyen Blinken, bu mazaretin kimyasal silahlarla yapılmış sahte ya da gerçek bir saldırı olabileceğini belirtti. Rus medyasının da kamuoyunu yanlış yönlendirmede rol oynayabileceğini söyleyen Blinken "Rusya bu olayı etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek Lavrov'a gelecek hafta Avrupa'da yüzyüze görüşme teklifi sunduğunu söyledi. Blinken ayrıca Rusya'ya açıkça Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini açıklama çağrısı yaptı. "Rus hükümeti kaçamak ifadelere ya da saptırmalara başvurmadan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini bugün ilan edebilir. Açıkça ifade edin. Dünyaya ayan beyan söyleyin ve ardından birliklerini, tanklarınızı, uçaklarınızı kışlalarına, hangarlara geri gönderip diplomatlarınızı müzakere masasına yollayarak bunu gösterin" dedi.

Moskova: ABD Doğu ve Orta Avrupa'daki askerlerini çeksin

Rusya ise ABD'den Doğu ve Orta Avrupa'daki askerlerini çekmesini istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'dan gelen bir yazıya verdiği yazılı yanıtta ABD'nin talep edilen güvenlik garantilerini vermemesi halinde Moskova'nın buna "askeri-teknik araçlar da dahil olmak üzere tepki göstermek zorunda kalacağını" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı yazıda bir kez daha Ukrayna'yı işgal planlarının olmadığını da tekrarladı. Açıklamada "ABD ve müttefiklerinin sonbahardan bu yana resmi olarak açıkladıkları gibi bir 'Rus işgali' yoktur ve planlanmamıştır" denildi.

Luhansk'ta ayrılıkçı güçlerin açtığı ateşin bir çocuk parkına isabet ettiği ve üç kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes bozuldu

Ukrayna'nın doğusunda bazı bölgeler 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Luhansk'taki ayrılıkçılar Perşembe günü sabah saatlerinde kendi mevzilerine havan topuyla ateş açıldığını açıkladı. Donetsk'te de ayrılıkçıların mevzilerinin vurulduğu ve açılan ateşlere karşılık verildiği duyuruldu. Ukrayna hükümeti ise ayrılıkçıların 30'dan fazla kez ateşkesi bozduklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg: Rusya işgal için mazeret üretmeye çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg cephe hattından gelen bu haberler üzerine yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırı için bir mazeret sahnelemeye çalışıyor olmasından endişeliyiz" dedi.

NATO Savunma Bakanları'nın Brüksel zirvesinin ikinci gününde yaptığı açıklamada Stoltenberg "Rusya'nın niyetleri halen kesin değil ve ne olacağını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz, Rusya'nın Avrupa'da on yıllardır gördüğümüz en büyük gücü Ukrayna içine ve çevresine yığdığı. Ayrıca çok sayıda Rus istihbarat subayının Ukrayna içinde faaliyet gösterdiğini, Donbas'ta olduklarını da biliyoruz. Geniş ölçekli operasyonlar için bir mazeret sahneye koymak, Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratmak için girişimler olduğunu da gördük" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de cephe hattından gelen haberlerin "huzursuzluk verici" olduğunu söyledi. Austin Doğu Ukrayna'da meydana gelen çatışmalarla ilgili detayları toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Reuters, AFP, dpa / EC, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe