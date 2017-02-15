 Biden-Putin görüşmesi öncesinde yaptırım tehdidi | DÜNYA | DW | 30.12.2021

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DÜNYA

Biden-Putin görüşmesi öncesinde yaptırım tehdidi

Biden ve Putin'in yapacakları kritik telefon görüşmesi öncesinde Washington-Moskava hattında tansiyon yüksek. Washington, Ukrayna'ya askeri bir müdahale durumunda Rusya'yı "sert" yaptırımlarla tehdit etti.

Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ve Joe Biden

Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ve Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması sonrası tırmanan gerginlikle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşme öncesi gazetecilere bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın Putin'e diplomatik çözüm önerisinde bulunacağını belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunması durumunda sert yaptırımların söz konusu olacağını söyledi.

Üst düzey yetkili, "Müttefiklerimizle Rus ekonomisine ve finans sistemine yönelik sert yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştık. Bunlar, 2014 yılındakinden daha kapsamlı önlemler olacak" şeklinde konuştu.

ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı planladığı yaptırımlar arasında Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması da bulunuyor. Böyle bir adımın Rusya'nın enerji politikasına zarar vereceği tahmin ediliyor. ABD, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemeye başlamasının ardından da Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıştı.

Putin ve Biden 7 Aralık'ta da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti

Putin ve Biden 7 Aralık'ta da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti

Batı'nın Rusya'ya karşı askeri hazırlıkları

Rusya'nın Ukrayna'da operasyon düzenleme ihtimaline karşı Avrupa'nın doğusundaki ülkelerde NATO varlığının artırılması ve yeteneklerinin de güçlendirilmesi planının hazır olduğunu ifade eden ABD'li yetkili, Ukrayna'nın topraklarını korumak için desteğe ve olası bir Rus işgaline karşı tepki vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Biden'ın telefon görüşmesinde bölgedeki gerginliğin giderilmesi için diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getireceğini aktaran yetkili, bölgedeki gerginliğin azaltılmasının herkesin çıkarına olduğunu vurguladı.

Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını geri çevirerek yükselen tansiyondan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada güvenlik garantisinin sağlanması durumunda diplomatik çözüme hazır olduklarını söylemişti. Putin, NATO'dan "güçlü, güvenilir ve uzun vadeli güvenlik garantileri" istediklerini belirterek İttifak'ın doğuya genişleme sürecinin durdurulmasını talep etmişti. Rusya, ABD'yi doğu Avrupa ülkelerini NATO'ya dahil ederek ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde askeri üsler kurarak etki alanını genişletmeye çalışmakla suçluyor.

Biden ve Putin bugün TSİ 23.30'da görüşecek. İki liderin 10 Ocak'ta da İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesi planlanıyor. NATO'nun da 12 Ocak'ta Rus tarafıyla ayrı bir buluşması olacak.

dpa,AFP,Reuters/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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