  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Arap ülke liderlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerş Başkanı Joe Biden katıldı - (16.07.2022)
Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılan liderlerFotoğraf: Mandel Ngan/AFP/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden: Ortadoğu'dan hiçbir yere gitmiyoruz

3 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Ortadoğu'da aktif bir partner olarak kalacağını belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz" dedi. Biden ayrıca Arap liderlere, İran'a karşı ortak savunma sistemleri kurulması çağrısında bulundu.

https://www.dw.com/tr/biden-ortado%C4%9Fudan-hi%C3%A7bir-yere-gitmiyoruz/a-62499050

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da Arap ülkelerinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Cidde Gübenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ortadoğu'nun aktif ve bağlı partneri olarak kalacağını belirtti. Çin, Rusya ve İran'a karşı bölgedeki iş birliğinin önemine vurgu yapan Biden, "Bölgeden çekilip, Çin, Rusya ve İran tarafından doldurulacak

bir boşluk bırakmayacağız" söyleminde bulundu. ABD Başkanı, ayrıca bölge ülkelerine, İran'a karşı ittifak halinde ortak savunma sistemleri kurulması çağrısında bulundu.

"ABD hiçbir yere gitmiyor"

Konuşmasında Arap liderlere, insan haklarını ekonomik ve sosyal dönüşümün en belirleyici gücü olarak görmeleri çağrısında bulunan Biden, "ABD, bölgede olumlu bir gelecek ve hepinizle iş birliği inşa etme konusunda kararlı. ABD hiçbir yere gitmiyor" dedi. Bu yaklaşım, Biden’ın selefi Donald Trump'ın izlediği "Önce Amerika" odaklı, Ortadoğu'da ABD'nin varlığını azaltmaya yönelik politikadan dönüş olarak değerlendiriliyor.

Joe Biden'ın Ortadoğu'da, ABD'nin dahil olduğu yeni bir dönem başlatmak istediği belirtiliyor. Ayrıca ABD'nin, geçmişte izlediği askeri politikaları aşıp, bölgedeki ülkelerin iç işlerine saygı duyan ancak ekonomik iş birliğinin ve İran'a yönelik endişeler karşısında ortak savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik gayret sarfeden bir sistem kurmaya çalıştığı uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından dile getiriliyor.  

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - (16.07.2022)
Fotoğraf: Mandel Ngan/AP/picture alliance

Biden, ABD Başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk Ortadoğu gezisinde gerçekleşen zirvede altı körfez ülkesi, (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan) Mısır, Ürdün ve Irak ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Biden'ın bu buluşması, henüz planlama aşamasında iken aylar öncesinde ABD ve dünya kamuoyunun tepkilerine neden olmuştu. 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ABD istihbaratı, cinayete Prens Muhammed bin Selman'in onay verdiğini iddia etmişti.

Biden-El Sisi görüşmesi

ABD-Mısır ilişkileri de, Biden'ın başkanlığının ilk aylarında Mısır'ın insan haklarına aykırı uygulamaları nedeniyle gergin olsa da, 2021 yılının Mayıs ayında Mısır'ın Gazze’de giriştiği arabuluculuk rolü nedeniyle yeniden olumlu bir seyir izlemeye başlamıştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Radi, Cidde'de yapılan Biden-El Sisi görüşmesinde ABD ve Mısır arasında özellikle içinde bulunulan küresel gıda ve enerji krizine yönelik karşılıklı iş birliğine odaklanıldığını belirtti.

Biden zirvede gerçekleştirdiği konuşmasında, basın özgürlüğü ve demokratik hakların yeniliğin önünü açtığını ifade ederek, "Kurumların, yozlaşmadan bağımsız bir şekilde hesap verebilirliği ile hukuk devletine saygı; büyümeyi sağlamanın, insanların ihtiyaçlarına yanıt vermenin ve adaleti sağlamanın en iyi yoludur" dedi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istediği de belirtiliyor.

İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan, Biden'ın Ortadoğu ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle temelden değişen küresel siyasi konjonktürün gölgesinde gerçekleşti. Biden, dört günlük Ortadoğu ziyaretini sonlandırarak Cumartesi günü Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

 

dpa,rtr / AI,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD Başkanı Joe Biden ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi yönetimine sert çıkışlar yapan Biden, şimdi Riyad'la yeni bir ortak zemin arayışında. İnsan haklarını arka plana ittiği için eleştirilen Biden'ın öncelikleri değişti.
Politika
14 Temmuz 2022
Günbatımında uçan bir uçak (Sembol fotoğraf)

Biden ziyareti öncesi Suudi Arabistan hava sahasını İsrail’e açtı

Biden ziyareti öncesi Suudi Arabistan hava sahasını İsrail’e açtı

ABD Başkanı Biden’ın ziyaretine saatler kala açıklama yapan Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail de dahil bütün ülkelere açtığını duyurdu. Biden gelişmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.
Politika
15 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Arap ülke liderlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerş Başkanı Joe Biden katıldı - (16.07.2022)

Biden: Ortadoğu'dan hiçbir yere gitmiyoruz

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder

Schröder partisinden ihraç edilebilecek mi?

Schröder partisinden ihraç edilebilecek mi?

Politika
10 saat önce
CHP'nin 21 Mayıs 2022'de gerçekleştirdiği İstanbul mitingi

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Politika
15 Temmuz 2022
Fethullah Gülen

15 Temmuz: Gülencilerin yerine kimler geldi?

15 Temmuz: Gülencilerin yerine kimler geldi?

Hukuk ve Adalet
15 Temmuz 2022
ABD Başkanı Joe Biden ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Politika
14 Temmuz 2022
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check in kuyruğu

Almanya’nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?

Almanya’nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?

Ekonomi
14 Temmuz 2022
Coronavirus I Symbolbild Omikron

Covid vakalarında artış: Uzmanlardan aşı uyarısı

Covid vakalarında artış: Uzmanlardan aşı uyarısı

Sağlık
14 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön