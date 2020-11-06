Biden kazandı: Peki bundan sonra ne olacak?

ABD başkanlık seçim sonuçları Joe Biden'ı seçimin galibi olarak gösterse de Beyaz Saray'daki görevlerine başlayabilmek ne Demokrat Partili aday Biden ne de yardımcısı Kamala Harris için eskisi kadar kolay.

Mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek bazı eyaletlerde seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. Bu durum, 20 Ocak 2021'de göreve başlaması beklenen yeni başkan için ciddi bir engel teşkil edebilir. DW, olası senaryolar üzerinden önemli tarihleri mercek altına aldı.

20 Ocak 2021'e kadar ne yaşanacak?

Her eyaletin bekleyen oy pusulalarını saymayı bitirmesi ve önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçları onaylaması gerek. Seçici Kurul'daki delegelerin de resmi olarak oylarını kullanması gerek. 270 veya daha fazla oyu alan aday, kazanır. Süreç, ABD anayasasının bir sonraki başkanın görev süresinin başlamasını öngördüğü 20 Ocak'ta sona erecek.

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İşte bazı önemli tarihler:

8 Aralık: Eyaletlerin kendi içindeki oy anlaşmazlıklarını çözmeleri ve eyaletin kazananını ilan etmeleri için son tarih.

14 Aralık: Seçici Kurul üyeleri başkanın seçimi için oy kullanacak.

5 Ocak: Georgia eyaleti, ABD Senatosu'nun iki sandalyesi için ikinci tur oylama yapacak. Sonuç, Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluklarını koruyup korumayacaklarını belirleyecek. Eğer çoğunluk sağlanırsa, muhtemelen Biden'ın işi zorlaşacak.

6 Ocak: ABD'de Kongre, Seçici Kurul üyelerinin oylarını saymak ve resmi olarak kazananı ilan etmek için toplanacak.

20 Ocak: Yeni başkanın göreve başlama günü. Biden, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı tarafından yemin edip ve öğleden sonra resmen göreve başlayacak.

Geçiş süreci neden bu kadar önemli?

20 Ocak'a kadar geçen haftalarda Biden'ın ekibi Trump'ın ekibinden görevi devralmaya hazırlanacak. Dört binden fazla siyasi atama yapılacak ve bunların bin 200'ünün Senato tarafından onaylanması gerekecek.

Biden'ın ekibi, Trump yönetimindeki meslektaşlarından bilgi isteyip, nelerin yapıldığına ve hangi sorunların önemli olduğuna dair bilgi alacak.

Görevdeki ABD başkanı iktidardaki geçişini yumuşatmada çok önemli bir rol oynuyor. Önceki başkanlar, ekiplerini bir yıl olmasa da aylar öncesinden hazırlamaya başlıyordu. Ancak Trump'ın geçişi nasıl idare edeceği ya da idare edip etmeyeceği belirsiz.

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Peki ya itirazlar?

Trump'ın kampanya ekibi, özellikle çekişmeli eyaletlerde sonuçları değiştirmek adına itirazda bulundu. Önümüzdeki günlerde daha fazla dava açılacağı sinyalleri verilirken, Başkan Trump da konuyu Yüksek Mahkeme'nin gündemine taşımaya hazırlanıyor.

Trump organize bir seçmen dolandırıcılığı olduğu iddiasında bulunurken özellikle posta ile gönderilen oyların çokluğuna atıfta bulundu. Ancak milyonlarca Amerikalı'nın pandemi sebebiyle seçim merkezine gitmek yerine oyunu posta yoluyla kullanacağı zaten seçim öncesinde de tahmin ediliyordu.

Eyaletlerdeki davalar, konunun muhafazakarlar eğilimli Yüksek Mahkeme'ye taşınmasında belirleyici olacak. Ancak hukuk profesörü Kirk Junker, seçimlerde hile olduğuna dair hiçbir eyalet mahkemesinde karar olmadığına dikkat çekerek konunun Yüksek Mahkeme'de görülmesi ihtimaline kuşkuyla yaklaşıyor. DW'ye konuşan Junker, "(Eyaletlerdeki davalardan) esas alınana kadar, ben Yüksek Mahkeme'ye giden bir yol göremiyorum" dedi.

Mevcut itirazlar neler?

Pennsylvania: En çekişmeli hukuk mücadelesinin bu eyalette yaşanacağı tahmin ediliyor. Trump'ın kampanya ekibi, oy sayma işlemlerine daha yakından gözlemek için açtıkları bir eyalet mahkemesi davasını kazandı. İkinci bir dava ise seçim günü gönderilen oyların geçersiz sayılması ile ilgili.

Arizona: Trump Arizona'da eyaletin en kalabalık ilçesine dava açtı. İddiaya göre seçim görevlileri verilen oyları uygunsuz bir biçimde geçersiz saydı.

Georgia: Trump'ın kampanya ekibi henüz sayım talep etmemiş olsa da bu eyalette oylarının yeniden sayılması söz konusu olabilir. Trump'ın kampanya ekibinin bir ilçedeki usülsüzlük iddiası üzerine açtığı dava reddedildi.

Michigan: Burada bir eyalet mahkemesi, Trump'ın kampanya ekibinin iddialarının yasal dayanağı olmadığına karar verdi.

Ya Trump kabul etmezse?

Yasal seçiminlerin olduğu bir ortamda, Trump'ın Biden'ın göreve gelmesine rıza göstermesine gerek yok. ABD'de seçimi kaybeden başkanların konuşma yapması bir gelenek.

Bu konuşmalarda içeriği genelde kaybeden adayın destekçilerine kampanyanın bittiğini söylemesi ve birlik vurgusu yapmasından oluşuyor.

Ancak Trump, şimdiye dek ne kendisini destekleyen seçmenlere ne de halka böyle bir mesaj verdi.

RS,DNB,HS (AP, Reuters)

© Deutsche Welle Türkçe