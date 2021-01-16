 Biden ilk gününde Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağını kaldıracak | DÜNYA | DW | 17.01.2021

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DÜNYA

Biden ilk gününde Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağını kaldıracak

ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.

Joe Biden

Joe Biden

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, göreve gelir gelmez selefi Donald Trump’ın aldığı bazı tartışmalı kararlardan geri adım atacak.

Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Cumartesi günü yeni üst düzey Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı bildiride, Biden’ın henüz ilk görev gününde yaklaşık bir düzine başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını bildirdi. Klain, söz konusu kararnamelerin odak noktasında, "acilen ele alınması gereken dört kriz" olarak nitelendirildiği koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık olacağını belirtti.

Bu çerçevede Biden, göreve gelir gelmez, ABD'yi Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek başkanlık kararnamesini imzalayacak. Buna ek olarak Biden, yine Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan hamlesini bertaraf edecek bir kararnameye imza atacak. Biden’ın ilk görev gününde atacağı adımlardan bir diğeri de, federal binalarda ve eyaletler arası yolculuklarda maske takma zorunluluğu getirmek olacak.

USA Trump verkleinert Naturschutzgiebte in Utah drastisch

Trump görev süresi boyunca çok sayıda tartışmalı kararnameye imza atmıştı

"Trump’ın yol açtığı hasarı telafi edeceğiz"

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Joe Biden, son dört yılda kutuplaşan toplumu yeniden birleştirebilecek mi?

Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralmaya hazırlanan Biden pandemiyle birlikte derinden sarsılan ABD ekonomisini düze çıkarmak ve salgınla mücadele için 1.9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Paketi’ni açıkladı.

ABD'de Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, CIA Başkanlığına deneyimli diplomat William Burns'ü atayacağını açıkladı.

Başkanlık görevini bırakmaya hazırlanan Donald Trump, 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Yazdığı bildiride Klain, "Müstakbel Başkan Biden, görev süresinin ilk 10 gününde bu dört krize ilişkin kararlı bir şekilde harekete geçecek, diğer acil ve geri döndürülemez zararları önleyecek ve Amerika’nın dünyadaki konumunu eski haline döndürecek" ifadelerini kullandı.

Klain, "Biden yalnızca Trump yönetiminin ülkede yol açtığı ağır hasarı telafi etmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımaya başlamak için harekete geçecek" dedi.

Hakkında ikinci kez azil soruşturulması başlatılan Donald Trump, 20 Ocak’ta yapılacak devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Böylece Trump, 152 yıldır söz konusu törene katılmayan ilk ABD Başkanı olacak. Devir teslim gününde, Trump destekçilerinin Kongre Binası (Capitol) baskınında olduğu gibi şiddet eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

"Amerika geri döndü"

Öte yandan Joe Biden'ın yeni dış politika ekibinde, sekiz yıl boyunca yardımcılığını yaptığı eski başkan Barack Obama döneminde görev üstlenen isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Biden'ın bu kararının arkasında, Trump yönetiminin dört yılının getirdiği belirsizlik ve öngörülemezliğin yerine, geleneksel Amerikan dış politikasını getirme arzusu yatıyor.

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

ABD'nin yeni dışişleri bakanı Antony Blinken

Biden, yeni ekibinin "Amerika'nın müttefikleriyle işbirliği yaptığında en güçlü haline eriştiğine ilişkin inancının" bir ifadesi olduğunu söyledi. Yeni dış politika ekibinin "Amerika'nın küresel ve ahlaki liderliğini eski konumuna kavuşturmak için diplomatik deneyim ve yetkinliğini kullanacağını" söyleyen Biden, "Amerika geri döndü" diye konuştu.

Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Antony Blinken, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacak. Blinken'ın yardımcılığı görevine ise Wendy Sherman ve Victoria Nuland getirilecek. Obama yönetiminin İran ile yürüttüğü 2015 nükleer anlaşmasında müzakereleri yürüten isim olan Sherman, Bill Clinton döneminde Kuzey Kore ile yürütülen balistik füze görüşmelerinde de yer almıştı. Nuland ise Ukrayna krizi döneminde Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı idi. 

AFP,AP / BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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