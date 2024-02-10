Biden ile Scholz Ukrayna'ya yardım konusunda hemfikir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya yeni askeri yardımları haftalardır bloke eden ABD Kongresi'ne çağrıda bulunarak, söz konusu paketin onaylanmasını talep etti. Her iki lider, Kiev'in bu yardımlar olmadanRusya'nın işgalini durduramayacağını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Joe Biden, konuyla ilgili olarak, "ABD’de Kongre'nin Ukrayna'yı desteklememesi, suç sayılabilecek bir ihmaldir. Bu bir rezalet" derken; Olaf Scholz, Ukrayna Savaşı'nın, "Sadece Avrupa'da değil dünyanın her yerinde güvenlik ve barış için tüm sonuçlarıyla birlikte en büyük kriz" olduğunu vurguladı.

Ülkesi, Kiev'in ABD'den sonra en büyük askeri destekçisi olan Almanya Başbakanı Scholz, Washington'un Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolarlık yardımın önündeki engelin kaldırılması konusunda ilerleme kaydedilmesini umduğunu dile getirdi.

Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, "ABD'nin ve Avrupa devletlerinin desteği olmadan Ukrayna'nın kendini savunma şansı olmayacaktır. Bu nedenle hem bunun şimdi olması gerektiğine kesin olarak inanıyoruz, hem de Amerikan Kongresi'nin nihayetinde böyle bir karar vereceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Putin'in röportajına tepki

Scholz ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li tolkşov sunucusu Tucker Carlson ile Perşembe günü yayınlanan "Saçma bir röportajda bir sürü yalan söylediğini" öne sürerek, Putin hakkında "Komşularının topraklarının bir kısmını almak istiyor. Bu emperyalist bir yaklaşım" dedi.

Trump yanlısı ABD'li tolkşov sunucusu Tucker Carlson'un, Vladimir Putin ile yaptığı röportaj büyük tartışmalara neden oldu Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Sputnik/AP Photo/picture alliance

Esir takası gündeme gelir mi?

Biden, Scholz ile Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunu da gündeme getirip getirmediği sorusuna yanıt vermedi.

Vladimir Putin Perşembe günü, Moskova'da Carlson'a verdiği röportajda, Almanya'nın Berlin kentinde, Rusya karşıtı eski bir Çeçen isyancıya suikast düzenlemekten hüküm giymiş katil bir Rus'un serbest bırakılacağı bir anlaşmanın parçası olarak, ABD'li muhabirin serbest kalabileceği esir takasıyla ilgilendiğini ima etmişti.

ABD Senatosu, Ukrayna ordusuna silah tedariğini devam ettirmek için bir yasa tasarısını tartışıyor. Ancak tasarının kabul edilmesi durumda, Cumhuriyetçilerin önderliğindeki Temsilciler Meclisi'nde daha da zor bir engelle karşılaşabilir.

Muhalefetteki Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya yardım konusunu, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın ana hedeflerinden biri olan, Meksika sınırında daha sert adımlar atılması ile birlikte ele alınmasını talep ediyor.

Senato'daki söz konusu paket Kiev'e 60 milyar dolarlık askeri yardım yapılmasını öngörüyor. Avrupa'da ise AB liderleri geçtiğimiz hafta 50 milyar euroluk (54 milyar dolar) ekonomik yardıma yeşil ışık yakmıştı.

Ortadoğu da gündemdeydi

Scholz-Biden görüşmesinde ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaş ve Washington'un Ortadoğu'daİran bağlantılı hedeflere düzenlediği saldırılar da ele alındı.

Almanya Başbakanı, Federal Hükümet'in bölgede iki devletli bir çözüm olması gerektiği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu aynı zamanda İsrail ile komşu Arap devletleri arasında iyi bir iş birliğinin ve İran'ın 'tüm bölgede hegemonik bir güç haline gelmemesinin' temelini oluşturması bakımından da önemlidir" dedi.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze'deki askeri saldırıların "aşırıya kaçtığını" söylemiş ve İsrail'e yönelik eleştirilerini sertleştirmişti.

AFP / AI,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?