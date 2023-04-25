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ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Patrick Semansky/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden ikinci dönem için adaylığını açıkladı

2 saat önce

2020 yılında, ülke tarihinde başkanlık görevini üstlenen en yaşlı kişi olarak Beyaz Saray'a seçilen Joe Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 2024 yılında yapılacak seçimlerde bir dönem daha başkanlık yapmak için aday olacağını açıkladı.

Biden, adaylığını duyurduğu Twitter mesajında, "Her kuşağın demokrasi için mücadele etmesi, temel özgürlükler için ayağa kalkması gereken bir anı vardır. Bizimkinin de bu olduğuna inanıyorum. Bu sebepten dolayı da ABD Başkanlığı için yeniden aday oluyorum. Bize katılın, bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı:

80 yaşındaki Joe Biden, önümüzdeki yıl seçim tarihinde 81, şayet seçilirse görevini tamamladığında 86 yaşında olacak. Biden'ın yaşı dolayısıyla yeniden aday olup olmaması gerektiği, partisi Demokratlar'da da uzun süredir tartışmalı bir konu. Ayrıca yapılan kamuoyu araştırmaları, Başkan'ın halk nezdindeki popülaritesinin azaldığını ortaya koyuyordu. Ancak geçen yıl Kasım ayında yapılan Kongre seçimlerinde, Demokratlar'ın sürpriz bir biçimde iyi sonuç alması, Joe Biden'ın yeniden adaylık konusunda elini güçlendirmişti.

İlk kez 1973 yılında Senato'ya seçilen Joe Biden, 35 yıl aralıksız senatörlük yaptıktan sonra 2009-2017 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. 2020 Başkanlık Seçimleri'nde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a karşı galip gelen Biden'ın, 2024 Seçimleri'nde yine Trump ile yarışması büyük bir olasılık. Ülkenin çok tartışmalı eski Başkanı Trump da, geçen yıl Kasım ayında, başkanlık için yeniden aday olacağını duyurmuştu.

ABD yasalarına göre bir kişi iki dönem başkanlık yapabiliyor.

 

AFP,dpa / ET,HS

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