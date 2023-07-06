Biden: İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirecek

ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile yaptığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliğine desteğini yineleyerek, İsveç'in ittifaka katılımının NATO'yu güçlendireceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden gelecek hafta Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İki lider görüşme öncesinde ortak açıklama yaptı. Biden, NATO'ya katılımına Türkiye ve Macaristan'ın henüz onay vermediği İsveç'in üyeliğine desteğini yineledi.

Gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesine hazırlık yaptıklarını hatırlatan Biden, "Bir kez daha tekrarlamak istiyorum: ABD, İsveç'in NATO üyeliğini tamamen destekliyor" dedi.

İsveç'in ittifakı güçlendireceğini ifade eden Biden, İsveç'in NATO'ya üye olmasını "sabırsızlıkla" beklediğini de sözlerine ekledi.

Başkan Biden'a desteği için teşekkür eden Başbakanı Kristersson, "İsveç'in NATO'ya kabulü için verdiğiniz güçlü desteğe çok değer veriyoruz" şeklinde konuştu. NATO üyeliği ile "ortak koruma" aradıklarını belirten Kristersson, aynı zamanda NATO'nun güvenliği için katkı sağlayacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Kristersson, Biden ile yaptığı görüşme sonrasında ise "Gelecek hafta Vilnius'ta yapılacak zirve İsveç'in katılımı için kesinlikle uygun bir zaman ancak Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye alabilir" görüşünde ABD Başkanı ile hemfikir olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olma kararı alan İsveç'in ittifaka katılımına Türkiye ve Macaristan henüz onay vermedi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için "terör örgütleriyle" mücadelede gereken adımları atması gerektiğini savunuyor. İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 31 ülkenin onayı gerekiyor. Finlandiya ise Türkiye'nin onay vermesi sonrasında Nisan ayında ittifaka üye olmuştu.

NATO zirvesi öncesinde İsveç'in üyeliği konusunda diplomatik temaslar da sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'de yapılacak görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği ele alınacak.

DW, AFP/JD, BÖ