Biden İsrail'in ateşkes önerisini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik İsrail'in üç aşamalı önerisini açıkladı. Önerinin Katar aracılığıyla Hamas'a iletildiğini belirten Biden'ın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre ilk aşama; İsrail Gazze'nin ikamet edilen tüm bölgelerinden çekildiğinde ileri yaştaki ve kadın rehinelerin İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin salıverilmesi karşılığında serbest bırakılacağı, saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Gazzeli sivillerin evlerine dönebileceği ve günde 600 kamyonluk insani yardımın yerle bir olmuş bölgeye ulaştırılacağı bir ateşkes sürecini öngörüyor.

ABD Başkanı bu aşamada, "Hamas yükümlülüklerine bağlı kaldığı sürece," örgüt ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkesin müzakere edilebileceğini ifade etti. Biden, bu aşamada müzakerelerin altı haftadan uzun sürmesi halinde geçici ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.

İkinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm rehinelerin takasının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü açıklayan Biden, İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesiyle kalıcı ateşkesin başlayacağını söyledi. Üçüncü aşamanın Gazze için büyük bir yeniden inşa planını içerdiğini kaydeden ABD Başkanı, bu aşamada kalan son rehinelerin de ailelerine dönmesinin hedeflendiğini belirtti.

Biden, "Artık bu savaşın sona ermesi ve savaştan sonraki günün başlamasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Hamas: Yapıcı bir tutuma hazırız

Hamas, öneriye olumlu yaklaştığı sinyalini veren bir açıklama yayımladı. Radikal İslamcı örgüt, İsrail, anlaşmaya bağlılığını net biçimde ilan ettiği sürece kalıcı ateşkes temelinde, İsrail birliklerinin çekilmesine, Gazze'nin yeniden inşasına ve gerçek bir mahkûm takasına dayalı bir öneriye yönelik "olumlu ve yapıcı bir tutum içinde" iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve Hamas'ın askeri ve idari kapasitesinin yok edilmesi de dahil tüm hedeflere ulaşılana kadar savaşın sona ermeyeceğine yönelik ısrarcı tutum devam ettirilerek, Başbakan'ın müzakere ekibini anlaşma önerisini sunmak üzere görevlendirdiği belirtildi.

Refah'ta saldırılar sürüyor

Diğer yandan İsrail ordusu birliklerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde günler süren yoğun çatışmaların ardından operasyonlarını sona erdirdiğini açıkladı. Ordu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve Filistinlilerin sığındığı son nokta konumunda olan Refah'taki saldırılarına ise bölgenin "Hamas'ın son kalesini hedef alma" gerekçesiyle devam ediyor.

Geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda İsrail verilerine göre yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybederken, 250'yi aşkın kişinin rehin alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtilmişti. İsrail'in bu saldırının akabinde Gazze'ye başlattığı yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 36 bin 280'i aştı. Birleşmiş Milletler, insani yardımların ulaştırılmasının engellendiği bölgedeki bir milyondan fazla Filistinli'nin felaket boyutlarında bir açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Reuters/SÖ,JD

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