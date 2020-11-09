Biden için geçiş sürecinin önü açıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sonucu hâlâ tanımayan Başkan Donald Trump, seçildiği kesinleşen Joe Biden için geçiş sürecini başlatmayı kabul etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, hile karıştırıldığını iddia ettiği seçimlere karşı itiraz sürecinin ve mücadelenin devam ettiğini belirterek "Ancak ülkemizin çıkarları için Emily ve ekibinin başlangıç protokolleri ile ilgili yapılması gereken neyse yapmalarını tavsiye ediyorum. Aynısını kendi ekibime de ilettim" dedi.

ABD'de başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) Trump tarafından atanan Başkanı Emily Murphy, Biden'ın seçimleri kazandığı kesinleşmesine rağmen geçiş dönemini başlatmayarak her iki partiden de eleştirilere hedef olmuştu.

ABD siyasi geleneklerine göre geçiş dönemi, yeni seçilmiş başkan ve ekibine görev resmen devralınana kadar hazırlık için kurumların binalarına ve mali kaynaklara erişim gibi çeşitli imkanlar sağlıyor.

Biden kabinesini açıklayacak

Joe Biden'ın bugün kabinesinde yer alacak kilit önemdeki bazı isimleri açıklaması bekleniyor. Biden'ın Dışişleri Bakanlığına Antony Blinken'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Jake Sullivan'ı ve Maliye Bakanlığına merkez bankası Fed'in eski başkanı Janet Bellen'i getireceği medyaya yansımıştı.

Trump'ın geçiş döneminin önünü açması Biden ve ekibinde rahatlamaya yol açtı. Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada hükümet kurumlarının desteğine izin verilmesinin pürüzsüz ve barışçı bir iktidar devrini mümkün kılacağı belirtildi.

Açıklamada önümüzdeki günlerde hükümet kurumlarından yetkililerle görüşmeler yapılarak koronavirüs pandemisi, ulusal güvenlik gibi konuların istişare edileceği bildirildi. 78 yaşındaki yeni başkanın 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlaması planlanıyor.

AFP/BK,EC

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