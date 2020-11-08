Biden geçiş sürecine, Trump itiraza hazırlanıyor

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, geçiş süreci için hazırlıklara başladı. Biden ile yardımcısı Kamala Harris’in, bugün Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, COVID-19 danışma kurulundan bir brifing alması ve Biden’ın hemen ardından koronavirüs pandemisi ile ekonomik iyileşme üzerine bir açıklama yapması bekleniyor.

Biden ve Harris’in kampanya ekibi, aynı zamanda BuildBackBetter.com adlı bir web sitesi kurarak geçiş süreci için önceliklerini de sıraladı. Buna göre yeni başkanın bu süreçte önceliği COVID-19 pandemisi, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği ve ırk adaleti olacak. Biden, “Bu zorlu görevler için ilk günden itibaren çalışmak için ekipler kuruluyor” diye konuştu.

Pandemiden sorumlu ekibini bugün belirlemesi beklenen Biden’ın ajandasında, Başkan Donald Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılım ve çoğu Müslüman 13 ülkeden gelenlere uygulanan seyahat yasağının kalkması gibi konular da var.

Resmi süreç başlatılmadı

Biden’ın tüm bu hazırlıklarına karşın geçiş süreci henüz resmi olarak başlayabilmiş değil. ABD’de iki başkan arasındaki geçiş süreci Genel Hizmetler İdaresi tarafından yapılıyor. Ancak idarenin Trump tarafından atanan yöneticisi Emily Murphy henüz süreci başlatmadığı gibi idareye verilmiş herhangi bir geçiş süreci takvimi yok.

Seçim sonuçlarının “hileli” olduğunu öne süren Başkan Trump, yenilgiyi henüz kabul etmedi. Trump, Biden’ın başkan seçilecek gerekli delege sayısına ulaştığına dair haberlerin medyaya yansıdığı cumartesi günü golf oynamaya gitmişti; dün ise bir tweet atarak "Ne zamandan beri yalan akım medya bir sonraki başkanın kim olacağına karar veriyor?” çıkışı yaptı.

İlk itiraz başvurusu Pennsylvania'da yapılacak

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ise önümüzdeki haftadan itibaren bazı eyaletlerde seçim sonuçları aleyhinde dava açacaklarının sinyalini verdi. FOX News’e konuşan Giuliani, Pennsylvania’daki seçim görevlileri aleyhinde "kamu haklarını ihlal, adil olmayan bir seçim düzenlemek ve hukuk devleti ilkelerini ihlal etmekten" mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Guiliani, “İkinci davamız Michigan ya da Georgia’da olacak” diye de ekledi. Guiliani “çok sayıda kanıtları olduğunu” söylese de kamuoyuna yansıyan ve seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde bir kanıt yok.

Cumhuriyetçi partide seçim sonuçlarını kabul edenler de var. ABD’nin eski başkanı George W. Bush, "sonucun açık” olduğunu belirterek Biden’ı ve Harris’i kutladı. Bush açıklamasında, “Amerikan halkı bu seçimlerin adil olduğuna güvenebilir. Ailemiz, komşularımız, milletimiz ve geleceğimiz için bir olmalıyız” dedi. Şimdiye dek iki Cumhuriyetçi senatör de Biden’ı tebrik etti. Bunlardan biri daha önce Trump’ın azil duruşmasında başkan aleyhinde oy kullanan Mitt Romney. Romney, Trump’ın "sonunda kaçınılmaz olanı kabul etmek zorunda olacağını” belirterek, “dünyanın nezaket içerisinde bir veda görmesini isterdim ancak bu adamın doğasında yok” yorumunu yaptı.

Biden'ın zaferinin kesinleşmesiyle küresel piyasalar da yeni haftaya yükselişle başladı. Asya borsalarında, ABD ve Avrupa’da yukarı yönlü bir hareket kaydedildi. Bazı eyaletlerde oylar halen sayılmaya devam etse de Biden, şimdiye dek 74,6 milyon, Trump ise 70,4 milyon oy almış, mevcut oylar Biden’a 279, Trump’a ise 214 delege sağlamış gözüküyor.

AP,AFP/DBN,BK

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