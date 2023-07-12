Biden: Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı

ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vilnius'ta yaptığı görüşme hakkında, "Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Salı akşamı burada yaptığı görüşmeye dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iki liderin NATO'nun savunma ve ekonomi konularına ağırlık verdikleri bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Erdoğan-Biden görüşmesine dair, "Ukrayna'ya yönelik kalıcı destek ve Ege'de istikrarın önemi dahil, müşterek ilgi alanlarına giren bölgesel konular görüşüldü" bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğini kabul etmesiyle tarihi niteliği daha da artan NATO Zirvesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı:

Görüşme sonrasında Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Reuters / ET,HT

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