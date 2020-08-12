 Biden: Diktatörlerle ahbaplık dönemi sona erecek | DÜNYA | DW | 21.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden: Diktatörlerle ahbaplık dönemi sona erecek

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden parti kongresinde yaptığı konuşmada,"müttefiklerinin yanında duran bir Başkan olacağını" belirterek bölünmüş durumdaki ülkeyi birleştirme sözü verdi.

default

ABD'de Demokratların Başkan adayı Joe Biden, parti kongresinde adaylık görevini resmen üstlenmesi vesilesiyle yaptığı konuşmada ülkedeki bölünmüşlüğü sona erdirme sözü verdi.

Başkan Donald Trump yönetiminde "çok büyük öfke, çok büyük korku ve çok büyük bir bölünmüşlük bulunduğunu" belirten Biden, "Birlik halinde bu karanlık dönemi geride bırakabiliriz ve bırakacağız" diye konuştu.

Kendisinin "karanlığın değil aydınlığın yanında yer alacağını" kaydeden Başkan adayı, "Bu seçimlerde konu oy kazanmak değil, kalpleri kazanmak. Amerikan ruhunu kazanmak" ifadesini kullandı.

Koronavirüs vaatleri

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde sekiz yıl başkan yardımcılığı yapan 77 yaşındaki Biden, 3 Kasım'daki seçimi kazanması durumunda görevinin ilk gününde koronavirüs pandemisine karşı ulusal stratejiyi hayata geçireceğini vaat etti.

Hızlı testler, daha iyi tıbbi donanım ve okulların güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesi için bir plan oluşturma sözü veren Biden, kamuoyunun gerekli tüm bilgileri edinebilmesini sağlamak için bilim insanlarının özgürce konuşabilmesinin önündeki engelleri de kaldıracağını söyledi. Biden, Trump'ın ülkeyi virüse karşı korumadaki başarısızlığının affedilemez olduğunu belirtti.

"Müttefiklerimizin yanında duracağım"

Biden 25 dakikalık konuşmasının dış politikaya ayırdığı bölümünde de yine Trump'a çıkışarak "Müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında duran bir Başkan olacağım. Karşıtlarımıza, diktatörlerle ahbaplık döneminin sona erdiğini açıkça göstereceğim" diye konuştu.

Trump, AB gibi geleneksel müttefiklerle ilişkileri zedelediği ve otoriter liderlerle yakınlık kurmaya çabaladığı şeklinde eleştirilere hedef oluyor.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Çelik: Biden’ın sözleri darbeciliktir

AKP Sözcüsü Çelik, ABD’de Demokratların Başkan adayı Biden’ın Türkiye’ye ilişkin sözlerini "darbecilik" olarak nitelendirdi. Çelik, Biden’ın ifadelerine ilişkin muhalefetin tavrına da tepki gösterdi.  

Biden'ın adaylığı için resmi süreç başladı

ABD'de Demokratlar dört günlük parti kongresi için toplanıyor. Trump'a karşı kararlı mücadele ve parti içi birlik mesajlarının öne çıkması beklenen kongrede Joe Biden'ın başkan adaylığı resmen ilan edilecek.  

Çavuşoğlu: Biden haddini aşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratların başkan adayı Biden’ın Türkiye ile ilgili ifadelerini sert bir dille eleştirerek, Biden'ın açıklamalarının " diplomatik teamüllere" aykırı olduğunu söyledi.  

Joe Biden'a hem iktidardan hem muhalefetten tepki

ABD’deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin açıklamaları büyük tepki topladı. Hem iktidar hem muhalefet Biden’a tepki gösterdi.  

Benzer içerik

USA Kamala Harris Senatorin Demokratische Partei

Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti 12.08.2020

Joe Biden başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris’i seçti. Harris, Biden'in ABD Başkanı seçilmesi halinde ülkenin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı olacak.

Joe Biden und Kamala Harris USA Wahlen 2020

Biden'ın adaylığı için resmi süreç başladı 17.08.2020

ABD'de Demokratlar dört günlük parti kongresi için toplanıyor. Trump'a karşı kararlı mücadele ve parti içi birlik mesajlarının öne çıkması beklenen kongrede Joe Biden'ın başkan adaylığı resmen ilan edilecek.

USA Joe Biden in Dover

FR: Demokratlar Biden altında en geniş cepheyi hedefliyor 19.08.2020

Lübnan eski başbakanlarından Hariri suikastında mahkemenin verdiği karar, Belarus'taki kriz ve ABD'de yaklaşan seçimler Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alexei Anatoljewitsch Nawalny

Navalni Almanya'da tedavi edilecek

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin Almanya'ya getirilerek tedavi edilmesi için girişim başlatıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  